Mint ismert, a labdarúgó Fizz Liga 25. fordulójának szombat esti mérkőzésén a Bognár György vezette Paks gól nélküli döntetlent játszott Újpesten, és ezzel megszakította az együttes öt bajnokin át tartó vereségi sorozatát, győzni azonban még nem sikerült február eleje óta.

Bognár György büszke a csapatára

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Bognár György ismét a videóbíróról beszélt

A hajrához közeledve elszabadultak az indulatok a Szusza Ferenc Stadionban, a hazaiak játékosa, Fiola Attila a kiállítás sorsása jutott, előtte pedig szabálytalan keretek között szerzett vezetést az Újpest, Bognár György erre is kitért a mérkőzés utáni interjújában.

„Szerintem nem játszottunk rosszul, különösen az első félidőben. Jól játszottunk, sok lehetőségünk volt, sajnálom, hogy ennyiből nem sikerült gólt szerezni. Közelebb jártunk a győzelemhez, de nem vagyok elégedetlen, mert volt tartása a csapatnak” – értékelt a paksiak trénere az M4 Sportnak, majd kitért az Újpest elvett góljára.

Egyértelmű volt az a szabálytalanság az első pillanatban is. Örülök, hogy most nem a VAR vert meg minket.

A Paks a megszerzett egy ponttal stabilizálta helyét a tabella hatodik helyén, míg az Újpest egy kisebb lépést tett a bennmaradás felé, jelenleg hat egységgel van az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Diósgyőr előtt.