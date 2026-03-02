Az AEK Athén meccséről és Varga Barnabás szárnyalásáról már írtunk korábban, igaz ott is a játékvezető volt a fő téma, nem pedig a magyar csatár remeklése. Ezúttal a szebb napokat látott Panathinaikosz csapatával foglalkozunk, amely a sikere után is csak ötödik a görög bajnokságban. Bognár Tamás vezette a meccset, és rengeteg dolga akadt. Előbb az Arisz gólja után videózott, ugyanis a hazaiak szerint a gól előtt szabálytalanság történt. Ezt Bognár megvideózta, de nem látott okot arra, hogy visszavonja a találatot. A nagy vitákat kiváltó események viszont ezt követően érkeztek.

Bognár Tamás ténykedésétől hangos a görög sajtó

Fotó: gazzetta.gr

Bognár Tamás került a támadások középpontjába

A 80. percben alaklult ki a 3–1-es végeredmény, amikor egy szabadrúgás után Tetei volt eredményes, aki agresszívan támadta Athanasziadisz kapust, de Bognár megadta a gólt. A legfurcsább jelenet a 85. percben történt, amikor az Arisz küzdött a második góljáért. A hazaiak kapusa, Lafont ügyetlenkedett, amikor nem tudta megfogni a labdát, majd a vendégek támadóját, Migouel Alfarelát vitte földre. A vendégeknek az fájt a legjobban, hogy Bognár meg sem nézte az esetet, ami a görögök szerint egyértelmű tizenegyes volt.

Videón a kritikus jelenetek:

„Egyértelműen befolyásolták a végeredményt. A Panathinaikosz csatára fellöki a kapusunkat, és a VAR nem avatkozik közbe. Ez szégyen. Mikor használják a VAR-t? Akkor, amikor annak a csapatnak akarnak segíteni, akinek akarnak? Az Alfarela elleni eset egyértelmű tizenegyes. Fellöki a játékosunkat, nem ítéli meg, és még csak nem is megy ki megnézni VAR-on? A mi gólunknál mintha azt keresték volna, hogyan lehetne érvényteleníteni. Miért használjuk a VAR-t? Hogy a lehető legkorábbi pillanatig visszamenjenek egy akciónál, csak hogy törölhessenek egy gólt, de más jeleneteket ne vizsgáljanak?” – fakadt ki a meccs után Bognárra és a videobíróra, Kulcsár Katalinra az Arisz csapatmenedzsere, a csapat korábbi játékosa, Jorgosz Guguliasz.

Az Arisz eközben a közösségi oldalán azt javasolta a görög játékvezetői bizottságot vezető francia Stéphane Lannoy-nak, hogy üljön fel az első gépre.