Az AEK Athén meccséről és Varga Barnabás szárnyalásáról már írtunk korábban, igaz ott is a játékvezető volt a fő téma, nem pedig a magyar csatár remeklése. Ezúttal a szebb napokat látott Panathinaikosz csapatával foglalkozunk, amely a sikere után is csak ötödik a görög bajnokságban. Bognár Tamás vezette a meccset, és rengeteg dolga akadt. Előbb az Arisz gólja után videózott, ugyanis a hazaiak szerint a gól előtt szabálytalanság történt. Ezt Bognár megvideózta, de nem látott okot arra, hogy visszavonja a találatot. A nagy vitákat kiváltó események viszont ezt követően érkeztek.
Bognár Tamás került a támadások középpontjába
A 80. percben alaklult ki a 3–1-es végeredmény, amikor egy szabadrúgás után Tetei volt eredményes, aki agresszívan támadta Athanasziadisz kapust, de Bognár megadta a gólt. A legfurcsább jelenet a 85. percben történt, amikor az Arisz küzdött a második góljáért. A hazaiak kapusa, Lafont ügyetlenkedett, amikor nem tudta megfogni a labdát, majd a vendégek támadóját, Migouel Alfarelát vitte földre. A vendégeknek az fájt a legjobban, hogy Bognár meg sem nézte az esetet, ami a görögök szerint egyértelmű tizenegyes volt.
Videón a kritikus jelenetek:
„Egyértelműen befolyásolták a végeredményt. A Panathinaikosz csatára fellöki a kapusunkat, és a VAR nem avatkozik közbe. Ez szégyen. Mikor használják a VAR-t? Akkor, amikor annak a csapatnak akarnak segíteni, akinek akarnak? Az Alfarela elleni eset egyértelmű tizenegyes. Fellöki a játékosunkat, nem ítéli meg, és még csak nem is megy ki megnézni VAR-on? A mi gólunknál mintha azt keresték volna, hogyan lehetne érvényteleníteni. Miért használjuk a VAR-t? Hogy a lehető legkorábbi pillanatig visszamenjenek egy akciónál, csak hogy törölhessenek egy gólt, de más jeleneteket ne vizsgáljanak?” – fakadt ki a meccs után Bognárra és a videobíróra, Kulcsár Katalinra az Arisz csapatmenedzsere, a csapat korábbi játékosa, Jorgosz Guguliasz.
Az Arisz eközben a közösségi oldalán azt javasolta a görög játékvezetői bizottságot vezető francia Stéphane Lannoy-nak, hogy üljön fel az első gépre.
A vendégek edzője is azt kérte ki, hogy Bognár miért nem kérte a VAR segítségét és miért csak az Arisz gólját ellenőrizték. Eközben a Pana mestere, a BL-győztes Rafa Benítez természetesen higgadtabb maradt. „Általában nem beszélek a játékvezetőkről, még akkor sem, ha néha nem értek egyet bizonyos döntésekkel. A görög futball fejlődésének a legjobb, ha nem beszélünk túl sokat a játékvezetői ítéletekről. Ellenkező esetben pletykák és találgatások indulhatnak el. Bízzunk a játékvezetőkben, hogy a helyes döntéseket hozzák meg. Minél kevesebbet beszélünk róluk, annál jobb a görög futballnak. Angliában nagy tisztelet övezi a játékvezetőket, még akkor is, ha hibáznak. Ha változtatásokra van szükség, nem az edzőknek kell megszólalniuk, arra vannak más fórumok. Támogatnunk kell a játékvezetőket és a döntéseiket.”
Arisz: Ez nem eredménybefolyásolás volt, hanem rablás!
A gazzetta.gr hétfő reggel rablásként írt Bognár Tamás játékvezetése kapcsán, a portál szakírója szerint „kivégeztek” a sárga-feketéket. A portál szerint már csak az Alfarela elleni, meg nem adott tizenegyes miatt is, Bognárnak többé nem kellene sípot fújnia, Kulcsárnak pedig képernyőt néznie, legfeljebb moziban. A VAR-szobában viszont „csodák történtek”: az Arisz góljánál képkockáról képkockára vizsgáltak mindent, mintha rendőrségi nyomozás zajlott volna, de mivel nem találtak indokot az érvénytelenítésre, Bognár végül megadta a találatot.
A legsúlyosabb eset Lafont teljesen egyértelmű szabálytalansága volt Alfarela ellen. Bognár néhány méterre állt, zavartalan rálátással. Nem volt előtte senki, mégis úgy viselkedett – írja ironikusan a cikk –, mintha nem lenne ura a helyzetnek. „Ez nem eredménybefolyásolás, hanem szabályos rablás” – fogalmaz a szerző.
Arról, hogy miért vezetnek külföldi játékvezetők a görög bajnokságban, ebben a cikkben írtunk korábban.
