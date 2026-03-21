Botka Endre a Metropolnak adott interjújában elárulta, hogy fiatalabb korában egyáltalán nem gondolta volna, hogy egyszer megkomolyodik.

Botka Endre számára első a család

Mi változtatta meg Botka Endre életét?

Mint fogalmazott:

Őszintén szólva, mielőtt megismertem a feleségemet, egyáltalán nem gondoltam, hogy meg tudok komolyodni. A legjobb barátom akkoriban azt mondta, menthetetlen vagyok, és nekem sosem lesz feleségem. Én megnyugtattam, majd ha eljön az ideje, biztosan megtalálom a nagy őt. Így is történt,

három hónap után megkértem a feleségem kezét. Akkor már pontosan tudtam, hogy minden a helyén van”

A fordulópontot tehát Alexandra megismerése hozta el számára, kapcsolatuk pedig kisfiuk, Endre születésével vált teljessé. Botka szerint az apaság minden várakozását felülmúlta:

„Álmomban sem gondoltam volna, hogy az apaság ennyire különleges érzés. A kisfiam rengeteg pluszenergiát ad: ha fáradt vagyok, vagy épp rosszabb napom van, elég csak ránéznem, és azonnal elszáll minden problémám.

Ráadásul teljesen olyan, mint én. Tegnap pont láttam egy képet, amit én készítettem róla edzés közben, és van rólam is egy szinte ugyanilyen fotó, nagyjából ugyanebben a korban – elképesztő látni, hogy szinte ugyanaz ismétlődik meg" – hozzátette, az anyukája is mindig azt mondja, olyan, mintha újra őt élne át a focista kisfián keresztül.”

A futballista számára ma már egyértelmű: a család az első, és nem is terveznek több gyermeket: „Annyira imádom és szeretem, hogy minden figyelmemet és energiámat rá szeretném fordítani. A feleségem is pontosan így gondolja, ezért úgy érezzük, hogy számunkra így teljes a család”

Érdekesség, hogy bár a kis Endre a Fradiban sportol, nem a labdarúgás felé húz. Botka tudatosan nem akarja befolyásolni, inkább a tanulás irányába terelné:

Egyelőre nem szeretnénk erőltetni nála a sportot. Ezt úgyis ő fogja eldönteni, én nem akarom befolyásolni, legfeljebb elmondom majd az előnyeit és a hátrányait. Mi inkább a tanulás felé terelnénk.

A foci egyáltalán nem volt opció, nem is szerettem volna, hogy azt válassza, bár ő sem érdeklődött iránta.”

A kisfiú azonban már most nagy álmokat dédelget – nem is akármilyeneket:



Az autókat nagyon szereti. Most ott tartunk, hogy engem kérdez: Forma–1-es vagy motorversenyző legyen? Én pedig azt mondtam, ha már választani kell, akkor inkább Forma–1.”

A 31 éves védő története jól mutatja, hogy a pályán kívüli élet milyen mélyen képes formálni egy sportoló gondolkodását és prioritásait.