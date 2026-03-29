Rendkívüli

Az ukránok heti 5 millió eurót adnak a Tiszának

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Az angol ötödosztályban megrendezett Sutton United-Rochdale mérkőzés káoszba fulladt. A meccs vége óriási botrányt hozott, a két csapat játékosai között nem mindennapi tömegverekedés robbant ki.

Elszabadultak az indulatok a Sutton United és a listavezető Rochdale szombati bajnokiján. A hazai csapat a 78. percben vezetést szerzett, ám előnyét nem tudta megőrizni, mert a vendég együttes egy 97. percben lőtt góllal fordított és bezsebelte a három pontot. Ezt követően tört ki a botrány, a Sutton védője, Hayden Muller piros lapot kapott, miután úgy tűnt, megpróbálta megütni a Rochdale játékosát, Connor McBride-ot. 

Óriási botrány: balhéval ért véget az angol ötödosztályú meccs
Elképesztő botrány: ütötték-verték egymást a dühöngő focisták

A két csapat futballistái – beleértve a cserejátékosokat és az edzői stábot is – között pillanatok alatt kirobbant egy tömegverekedés, miközben a biztonságiak elkeseredetten próbálták kézben tartani a helyzetet. A mérkőzés után a Rochdale vezetőedzője, Jimmy McNulty a talkSPORT riporterének, Ian Abrahamsnak így nyilatkozott: „Szerintem egyszerűen teljes káosz volt. 

Olyan volt, mint hajnali 3 órakor a belvárosban, amikor az embernek fogalma sincs, hogyan kezdődött az egész. És aztán nehéz megfékezni a balhét, mert mindenki üti-veri a másikat, hirtelen meg akarják ölni egymást”.

Amikor a kellemetlen jelenet után a játékosai állapotáról kérdezték, McNulty hozzátette: „Van néhány karcolás és seb rajtuk. 

Jónéhány karcolás és zúzódás, amit az okozott, hogy az emberek a nyakuknál fogták és fojtogatták egymást, 

meg ilyesmi. Jelenleg nem tudom pontosan, de úgy tűnik, mindenki jól van.”

A Rochdale három ponttal vezet a második helyen álló York City előtt, a szezonból már csak öt mérkőzés van hátra. A Sutton eközben a 17. helyen áll – nyolc ponttal a kiesőzóna felett.

