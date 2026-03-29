Elszabadultak az indulatok a Sutton United és a listavezető Rochdale szombati bajnokiján. A hazai csapat a 78. percben vezetést szerzett, ám előnyét nem tudta megőrizni, mert a vendég együttes egy 97. percben lőtt góllal fordított és bezsebelte a három pontot. Ezt követően tört ki a botrány, a Sutton védője, Hayden Muller piros lapot kapott, miután úgy tűnt, megpróbálta megütni a Rochdale játékosát, Connor McBride-ot.

Óriási botrány: balhéval ért véget az angol ötödosztályú meccs

Elképesztő botrány: ütötték-verték egymást a dühöngő focisták

A két csapat futballistái – beleértve a cserejátékosokat és az edzői stábot is – között pillanatok alatt kirobbant egy tömegverekedés, miközben a biztonságiak elkeseredetten próbálták kézben tartani a helyzetet. A mérkőzés után a Rochdale vezetőedzője, Jimmy McNulty a talkSPORT riporterének, Ian Abrahamsnak így nyilatkozott: „Szerintem egyszerűen teljes káosz volt.

Olyan volt, mint hajnali 3 órakor a belvárosban, amikor az embernek fogalma sincs, hogyan kezdődött az egész. És aztán nehéz megfékezni a balhét, mert mindenki üti-veri a másikat, hirtelen meg akarják ölni egymást”.

FT Sutton 1-2 Rochdale - bad tempered scenes after the Final Whistle pic.twitter.com/1ywxWV5NRa — Ian Abrahams (Moose) (@BroadcastMoose) March 28, 2026

Amikor a kellemetlen jelenet után a játékosai állapotáról kérdezték, McNulty hozzátette: „Van néhány karcolás és seb rajtuk.

Jónéhány karcolás és zúzódás, amit az okozott, hogy az emberek a nyakuknál fogták és fojtogatták egymást,

meg ilyesmi. Jelenleg nem tudom pontosan, de úgy tűnik, mindenki jól van.”

A Rochdale három ponttal vezet a második helyen álló York City előtt, a szezonból már csak öt mérkőzés van hátra. A Sutton eközben a 17. helyen áll – nyolc ponttal a kiesőzóna felett.