A hatóságok több tucat embert tartóztattak le. Óriási cseh botránytól hangos a nemzetközi sajtó. Az első ligában, az alsóbb osztályokban és az utánpótlásban is bundáztak, manipulálták az eredményeket.

A cseh futballt érintő, nagyszabású bundabotrányra derített fényt a rendőrség több éves nyomozói munka és egy átfogó razzia révén.

Óriási a botrány a cseheknél
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Az államügyészség szerint a hatóságok több tucat embert vettek átmenetileg őrizetbe fogadási csalás gyanúja miatt, emellett házakat kutattak át, és kihallgatták az érintetteket. A sajtó szerint a hároméves felderítő munkát a cseh labdarúgás legnagyobb razziája zárta le.

„Ilyen tevékenységeknek nincs helye a sportban és a cseh futball világában”vélekedett David Trunda, a szövetség elnöke.

A kezdetektől fogva azon dolgoztunk és azt szerettük volna, ha a szövetség átláthatóan működik. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a fogadási maffia eltűnjön a labdarúgás világából.”

A cseh szövetség (FACR) vezetőségének a rendkívüli ülését követően Trunda közölte, együttműködnek a hatóságokkal, és az etikai bizottság eddig 47 fegyelmi eljárást kezdeményezett. A gyanúsítottak között az első osztályban szereplő klubok alkalmazottjai is vannak, emellett utánpótlás-sorozatokat is vizsgálnak.

 

