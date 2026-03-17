Ilyen jeleneteket sem gyakran látni. Egyre nagyobb a feszültség az angol másodosztályban (Championship) szereplő Preston North End háza táján, miután egy botrányos jelenet is beárnyékolta a csapat legutóbbi mérkőzését: a dühös focista, Jordan Thompson ugyanis kulaccsal sebesített meg egy nézőt.

Kulaccsal sebesített meg egy nézőt a feldühödött focista, Jordan Thompson, a botrány nagy port kavart az interneten is.

Botrány: a Preston focistája, Jordan Thompson nem csak az ellenfeleket, de a nézőket sem kíméli 
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Botrány a Championshipben: mi történt Jordan Thompsonnal?

A Lancashire-i együttes 2–0-s vereséget szenvedett a Norwich City ellen, ám a találkozó után nem az eredmény, hanem egy botrányos incidens került a figyelem középpontjába. 

A Preston középpályása, Jordan Thompson ugyanis a lecserélését követően dühében egy kulacsot rúgott a lelátó felé, amely eltalált egy szurkolót – az eset után a drukker könnyekben tört ki.

A történteket a Sky Sports szakértője, a korábbi játékvezető Dermot Gallagher is élesen bírálta. Véleménye szerint a középpályás komoly büntetést kockáztatott:

Szerencséje volt, hogy az esetet nem vették észre a pályán, mert ez egyértelmű piros lap lett volna. Egyszerűen túl veszélyes”

 – fogalmazott Gallagher, aki biztos benne, hogy a 29 éves játékost azonnal kiállították volna, ha a játékvezető látja a történteket.

Az incidens a 65. percben történt, amikor Thompsont lecserélték, miközben csapata már kétgólos hátrányban volt. A Preston gyenge formája azonban nem új keletű: az együttes az utóbbi 12 bajnokijából mindössze egyet nyert meg, ráadásul sorozatban négy vereségnél tart.

A csapat idegenben különösen szenved, több mint két hónapja nem tudott nyerni vendégként, ami komoly visszaesést eredményezett a Championship tabelláján is. Pedig a szezon első felében még egészen más volt a helyzet: újév napján a Preston a rájátszást érő hatodik helyen állt, mostanra azonban egészen a 17. pozícióig csúszott vissza.

A történtek jól mutatják, hogy a kudarcok hatására egyre nő a feszültség az öltözőben, amely immár a pályán kívül is látványosan megmutatkozik.

