Az ecuadori Serie A harmadik fordulójában az Independiente del Valle 3-1-es győzelmet aratott a Mushuc Runa ellen, viszont a találkozó nem a gólokról maradt emlékezetes. A fordulást követően 1-1-es állásnál történt meg a baj, amikor Bryan Negrót, a vendégek védőjét kiállították, miután letarolta az ellenfél középpályását. A brutális becsúszás jól láthatóan súlyos sérülést okozott a hazaiak játékosánál, a futballisták között ki is tört egy kisebb tömegbunyó.

Fotón a brutális becsúszás

Fotó: X/képernyőfotó

Piros lapot ért a brutális becsúszás

Az internetre felkerült videókon tisztán látszik, hogy Negro először nem is érti, hogy mire kapott piros lapot, de aztán egy későbbi nyilatkozatában elismerte a hibáját.

Nagyon rosszul érzem magam. A pályán nem mértem fel, mennyire súlyos volt a belépőm

– idézte az argentint sport365.hu.

La deslealtad. La brutalidad. La ausencia TOTAL de interés por la integridad del colega de profesión.



Hay acciones que simplemente no tienen una explicación fundamentada en el contexto del juego. Y lamentablemente esta es una de ellas.



pic.twitter.com/LOxdXZMGzm — Sebastián Decker 🤓 (@SebasDecker) March 8, 2026

Jean Pierre Arroyót természetesen rögtön lecserélték, a találkozón pedig további két piros lapot mutatott fel Oswaldo Contreras játékvezető.