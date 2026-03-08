Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális belépő árnyékolta be az ecuadori Serie A harmadik fordulóját. A Mushuc Runa argentin hátvédje, Brian Negro olyan csúnyán rácsúszott az Independiente del Valle játékosának lábára, hogy rögtön tömegbunyó alakult ki a pályán. A brutális becsúszás minden bizonnyal súlyos sérülést okozott.

Az ecuadori Serie A harmadik fordulójában az Independiente del Valle 3-1-es győzelmet aratott a Mushuc Runa ellen, viszont a találkozó nem a gólokról maradt emlékezetes. A fordulást követően 1-1-es állásnál történt meg a baj, amikor Bryan Negrót, a vendégek védőjét kiállították, miután letarolta az ellenfél középpályását. A brutális becsúszás jól láthatóan súlyos sérülést okozott a hazaiak játékosánál, a futballisták között ki is tört egy kisebb tömegbunyó.

Fotón a brutális becsúszás
Fotón a brutális becsúszás
Fotó: X/képernyőfotó

Piros lapot ért a brutális becsúszás

Az internetre felkerült videókon tisztán látszik, hogy Negro először nem is érti, hogy mire kapott piros lapot, de aztán egy későbbi nyilatkozatában elismerte a hibáját.

Nagyon rosszul érzem magam. A pályán nem mértem fel, mennyire súlyos volt a belépőm

 – idézte az argentint sport365.hu

Jean Pierre Arroyót természetesen rögtön lecserélték, a találkozón pedig további két piros lapot mutatott fel Oswaldo Contreras játékvezető. 

  • Kapcsolódó tartalmaink

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!