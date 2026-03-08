Az ecuadori Serie A harmadik fordulójában az Independiente del Valle 3-1-es győzelmet aratott a Mushuc Runa ellen, viszont a találkozó nem a gólokról maradt emlékezetes. A fordulást követően 1-1-es állásnál történt meg a baj, amikor Bryan Negrót, a vendégek védőjét kiállították, miután letarolta az ellenfél középpályását. A brutális becsúszás jól láthatóan súlyos sérülést okozott a hazaiak játékosánál, a futballisták között ki is tört egy kisebb tömegbunyó.
Piros lapot ért a brutális becsúszás
Az internetre felkerült videókon tisztán látszik, hogy Negro először nem is érti, hogy mire kapott piros lapot, de aztán egy későbbi nyilatkozatában elismerte a hibáját.
Nagyon rosszul érzem magam. A pályán nem mértem fel, mennyire súlyos volt a belépőm
– idézte az argentint sport365.hu.
Jean Pierre Arroyót természetesen rögtön lecserélték, a találkozón pedig további két piros lapot mutatott fel Oswaldo Contreras játékvezető.
