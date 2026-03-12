A FEB a Budapest Honvédot az Aqvital FC Csákvár elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással bünteti, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, 1 soron következő hazai NB II-es férfi felnőtt mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását.

A Budapest Honvéd játékosát is eltiltotta az MLSZ

Fotó: Erdos Laszlo Elmedia

A Budapest Honvéd játékosát is megbüntették

Továbbá Kállai Kevin (Honvéd) 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban részesült. Ennek a büntetésnek az előzménye az volt, hogy a Honvéd–Kecskemét mérkőzés hosszabbításában Pinte Patrik keményen beleszállt Harisba, ami után elszabadultak az indulatok: mindkét csapat labdarúgói, valamint a kispadok tagjai is egymásnak estek. A balhé végén a bíró piros lapot mutatott fel a már lecserélt Kállai Kevinnek a Honvéd részéről, míg a Kecskemét oldalán Szalai Tamás asszisztensedzőt állította ki. Utóbbi, kecskeméti sportszakember a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban részesült az MLSZ-től.

A kispesti csapat 21 fordulót követően vezeti az NB II-őt a Vasas előtt két ponttal.