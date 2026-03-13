Live
Meglett a következménye a súlyos vereségnek. Ugyanis menesztette Ivan Majevszkij vezetőedzőt a szlovén NK Celje, amely csütörtök este hazai pályán 4-0-ra kikapott Varga Barnabás csapatától, az AEK Athéntól a labdarúgó Konferencia-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

A Celje utolsó szlovén csapatként maradt versenyben a nemzetközi kupaporondon, a bajnokságban pedig magabiztosan vezeti a tabellát: öt ponttal előzi meg az FC Kopert, amely ráadásul egy mérkőzéssel többet játszott. A fehérorosz szakvezetőnek ennek ellenére távoznia kellett, mert együttese az utóbbi négy bajnoki találkozójából hármat elveszített, és csütörtökön is súlyos vereséget szenvedett AEK Athéntól.

Varga Barnabásék Celje-verése után menesztették az ellenfél edzőjét Fotó: X/AEK F.C.
Varga Barnabásék Celje-verése után menesztették az ellenfél edzőjét
Fotó: X/AEK F.C.

Celje: nyolc meccs jutott Majevszkijnek

Majevszkij 2021 nyarán játékosként került a klubhoz, majd 2023-as visszavonulása után másodedzőként dolgozott tovább. A vezetőedzői posztot február elején vette át, miután a spanyol Albert Riera távozott. A Celje kispadján mindössze nyolc tétmérkőzés jutott neki, ezeken négy győzelmet és négy vereséget könyvelhetett el csapata — írja az MTI.

A csütörtöki mérkőzés első gólját már a 3. percben megszerezte Varga Barnabás, aki egy szöglet után tíz méterről fejelt a hálóba. A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik Athénban.

Majevszkij (b) távozik a klubtól
Forrás: www.nk-celje.si

Portugál edző érkezhet a helyére

Az Ekipa című szlovén sportlap értesülése szerint Majevszkij utódja a portugál Vítor Campelos lehet. A szakember korábban hazáján kívül Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben, Iránban, valamint Magyarországon is dolgozott: a 2013/14-es idényben a Videoton FC második csapatát irányította az NB III-ban.

