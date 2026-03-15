A futballvilág egyik örök vitája, hogy ki minden idők legjobb játékosa. A kérdés generációk óta megosztja a szurkolókat: egyesek szerint a modern korszak sztárjai, így Lionel Messi és Cristiano Roaldo a legnagyobb, mások inkább az olyan legendákra esküsznek, mint Pelé, Diego Maradona, vagy Puskás Ferenc. Most a mesterséges intelligencia próbált rendet tenni a vitában, a Grok és a ChatGPT rangsorolta a labdarúgás történetének 20 legjobb futballistáját.

A két lista meglehetősen hasonló, de mégis más. Mindegyikben szerepelnek a jelenkor klasszisai, de helyet kaptak a top 20-ban a futballtörténelem ikonikus alakjai. Magyar szempontból örömteli, hogy természetesen Puskás Ferenc sem maradt le a rangsorról – legalábbis a Groknál, a ChatGPT szerint ugyanis a magyarok legendája nem fért be minden idők húsz legjobb futballistáját tartalmazó listára.

Minden idők 20 legjobb focistája a ChatGPT és a Grok szerint
Fotó: TikTok

A ChatGPT kihagyta Puskás Ferencet az örökrangsorból

A dobogósok tekintetében a két AI alapú chatbot szerint is Lionel Messi, Diego Maradona és Pelé a három valaha volt legjobb focista, azonban a sorrendben van némi ellentmondás. Míg a ChatGPT szerint Pelé, Maradona és Messi a sorrend, addig a Groknál a nyolcszoros aranylabdás az első, akit a futballtörténelem egyetlen háromszoros világbajnoka követ, Maradona előtt. Abban a tekintetben szintén egyetértés van, hogy a negyedik legjobb Cristiano Ronaldo, akit a hollandok egykori klasszisa, Johan Cruyff követ. 

A lista összeállításakor figyelembe vették a játékosok egyéni képességeit, a megnyert trófeák számát, valamint a futball történetére gyakorolt hatásukat is. Bár a mesterséges intelligencia megpróbálta objektíven rangsorolni a játékosokat, a vita aligha fog lezárulni, azzal kapcsolatban, hogy ki minden idők legjobbja, hiszen most is számos érdekes választás született – a ChatGPT például a 16. helyen rangsorolta a dán Michael Laudrupot, és 20. helyre tette a lengyel Zbigniew Bonieket, s kétségtelen, hogy klasszis játékosok voltak, de erősen vitatható, hogy minden idők 20 legjobbja között helyük van-e. Csak egy pár név, akik kimaradtak, pedig ott lenne a helyük a legjobbak között: Andrés Iniesta, Xavi, Luka Modric, Robert Lewandowski...

  • Kapcsolódó cikkek:
KSI tervezi a következő futballcsodát: Premier League-csapatot csinálna egy kis londoni klubból
A FIFA három hónappal a foci-vb rajtja előtt kapkodhat – ki ugorhat Irán helyére?
Lemondta a válogatottságot a kétszeres Eb-ezüstérmes sztárfocista
Felmerült a halasztás, megszólalt a foci-vb operatív igazgatója
Madonna megoldotta a spanyol focicsapat közel 40 éves rejtélyét

 

