A két lista meglehetősen hasonló, de mégis más. Mindegyikben szerepelnek a jelenkor klasszisai, de helyet kaptak a top 20-ban a futballtörténelem ikonikus alakjai. Magyar szempontból örömteli, hogy természetesen Puskás Ferenc sem maradt le a rangsorról – legalábbis a Groknál, a ChatGPT szerint ugyanis a magyarok legendája nem fért be minden idők húsz legjobb futballistáját tartalmazó listára.

Minden idők 20 legjobb focistája a ChatGPT és a Grok szerint

A ChatGPT kihagyta Puskás Ferencet az örökrangsorból

A dobogósok tekintetében a két AI alapú chatbot szerint is Lionel Messi, Diego Maradona és Pelé a három valaha volt legjobb focista, azonban a sorrendben van némi ellentmondás. Míg a ChatGPT szerint Pelé, Maradona és Messi a sorrend, addig a Groknál a nyolcszoros aranylabdás az első, akit a futballtörténelem egyetlen háromszoros világbajnoka követ, Maradona előtt. Abban a tekintetben szintén egyetértés van, hogy a negyedik legjobb Cristiano Ronaldo, akit a hollandok egykori klasszisa, Johan Cruyff követ.

A lista összeállításakor figyelembe vették a játékosok egyéni képességeit, a megnyert trófeák számát, valamint a futball történetére gyakorolt hatásukat is. Bár a mesterséges intelligencia megpróbálta objektíven rangsorolni a játékosokat, a vita aligha fog lezárulni, azzal kapcsolatban, hogy ki minden idők legjobbja, hiszen most is számos érdekes választás született – a ChatGPT például a 16. helyen rangsorolta a dán Michael Laudrupot, és 20. helyre tette a lengyel Zbigniew Bonieket, s kétségtelen, hogy klasszis játékosok voltak, de erősen vitatható, hogy minden idők 20 legjobbja között helyük van-e. Csak egy pár név, akik kimaradtak, pedig ott lenne a helyük a legjobbak között: Andrés Iniesta, Xavi, Luka Modric, Robert Lewandowski...