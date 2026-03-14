Hivatalos X-oldalán jelentette be az angol női labdarúgó-válogatott, hogy a nemzeti együttes korábbi utánpótlás-válogatott kapusa, Amy Carr 35 évesen elhunyt. Az Arsenal és a Chelsea korábbi játékosa az U17-es és az U19-es angol válogatottban is szerepelt, később az Egyesült Államokban is futballozott.

Elhunyt Amy Carr, az Arsenal és a Chelsea korábbi kapusa

A Chelsea is gyászolja az elhunyt labdarúgót

A BBC a cikkében kiemelte, hogy Carrnél először 2015-ben diagnosztizálták a betegséget, de végül ez sem állíthat meg abban, hogy lefussa a 2024-es dublini maratont. Teljesítményével sokakat inspirált, és több mint kétezer fontot gyűjtött össze jótékonysági célokra.

„Megtört szívvel értesültünk arról, hogy Amy Carr, az angol válogatott korábbi utánpótlás-válogatott futballistája 35 éves korában elhunyt. Amy, akinél 2024-ben a második agydaganatot diagnosztizálták, idejét annak szentelte, hogy pénzt gyűjtsön létfontosságú orvosi kutatásokra, amely másokon segíthet. Továbbra is inspirációt jelent mindenki számára” – olvasható az angol válogatott bejegyzésében.

We are heartbroken to hear that former England youth player Amy Carr has passed away aged 35.



Amy, who was diagnosed with a second brain tumour in 2024, devoted her time to raising money for vital brain tumour research that could help others. She remains an inspiration to all.… pic.twitter.com/R9kXje5GGk — Lionesses (@Lionesses) March 13, 2026

Carr az Arsenal és a Chelsea mellett a Reading együttesében játszott, mielőtt sportösztöndíjjal kikerült az Egyesült Államokba. Az első diagnóziskor még Norvégiában futballozott, később edzői feladatokat is vállalt.