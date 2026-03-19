Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a címvédő Paris Saint-Germain a vártnál is simábban jutott be a legjobb nyolc közé. A Bajnokok Ligája 2026-os nyolcaddöntőjében a klubvilágbajnok Chelsea történelmi verést kapott a PSG-től, amely összesítésben 8-2-vel búcsúztatta a londoniakat. Liam Rosenior, a vesztes fél vezetőedzője később elárulta, hogy a Chelsea azonosította és semlegesítette azt a besúgót, aki kiszivárogtatta a csapatuk híreit mindkét, a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-csata előtt.

A Chelsea simán kikapott a PSG-től

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A Chelsea azonosította a besúgót

A PSG elleni idegenbeli nyolcaddöntős első mérkőzésük előtt Rosenior teljes kezdő tizenegyét közzétette a francia média. Hasonlóképpen, a visszavágó előtti felkészülés során megjelent a hír, hogy Wesley Fofana nem lesz kezdő, mivel a Trevoh Chalobah és Jorrel Hato középhátvéd duó lesz a pályán. Ez az információ is helyesnek bizonyult, ezután a klub vizsgálatát követően megtalálták a besúgót. A Daily Mail Sport úgy tudja, hogy a kiszivárogtatások nem közvetlenül egy játékostól származtak, és Rosenior és a Chelsea külső forrásnak tekinti azokat. „Tudjuk, (ki az)” – mondta Rosenior az Everton elleni meccs előtti sajtótájékoztatóján. „Nem rosszindulatú helyről származott, sem ellenem, sem a csapat ellen nem irányult a dolog. Tudjuk, honnan jött, és foglalkoztunk a helyzettel.”

Amikor közvetlenül megkérdezték, a Chelsea edzője nem nevezte meg a besúgót.