Bár a Chelsea kétszer is egyenlíteni tudott, végül a címvédő Paris Saint-Germain 5-2-re nyert és magabiztos előnyre tett szert, köszönhetően annak, hogy a hajrában a csereként beállt georgiai Hvicsa Kvaracselia duplázni tudott. A rangadó azonban botránnyal ért véget.

Sokáig meccsben volt a Chelsea, végül nagyon simán kikapott Párizsban

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Elgurult a Chelsea sztárjának gyógyszere, labdaszedőgyereket lökdösött

Miközben az angolok a hosszabbításban támadtak 4-2-es hátránynál a labda kigurult az oldalvonalon túlra, a Chelsea portugál játékosa, Pedro Neto pedig sietett volna gyorsan elvégezni a bedobást, ám két kézzel ellökött egy párizsi labdaszedő gyereket, mert nem adta oda neki a labdát. Erre aztán jókora tömegjelenet alakult ki a pályán, néhány PSG-játékos vigasztalta a labdaszedőt, akit az orvosi stáb is ellátott, miközben mások lökdösődni kezdtek. Végül csillapodtak a kedélyek és folytatódhatott a játék.

O Pedro Neto empurrou o gandula pra pegar a bola 😳



pic.twitter.com/FvJMRcMZ5S — DataFut (@DataFutebol) March 11, 2026

Emlékezetes, hogy hasonló ok miatt októberben a Ferencváros kapusát, Gróf Dávidot kiállították az Újpest elleni derbin, Neto azonban megúszta a piros lapot, hiába vizsgálta az incidenst a VAR. A szurkolók kritikáját azonban nem kerülte el, a közösségi médiában sokan támadták azért, amit tett.

Eden Hazardnak képzelte magát? Ha már lökdösöl egy gyereket, legalább csinálj is valamit a pályán!

– írta egy szurkoló, emlékeztetve, hogy az egykori belga támadó 2013-ban a Swansea elleni Ligakupa elődöntőben megrúgott egy labdaszedőt, aki szándékosan feküdt rá a labdára időhúzásként.

Az angolok egykori legendája, Glenn Hoddle ugyanakkor védelmébe vette a Chelsea játékosát.

„Azt akarta, hogy gyorsan folytatódjon a játék, mert már alig volt hátra idő. A labdaszedő nem akarta azonnal odaadni neki labdát, sőt úgy tűnt, mintha eldobná, ezért Neto csak egy kicsit meglökte” – mondta Hoddle.

Hakimi és Marquinhos lökdösi Enzo Fernandezt, elszabadultak az indulatok a Chelsea párizsi BL-meccsén

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Neto aztán még a pályán bocsánatot kért a labdaszedőtől, a mérkőzés végén pedig még a mezét is odaadta a gyereknek, hogy kárpótolja. A portugál válogatott középpályás a lefújás után reagált az incidensre és hangsúlyozta, az ilyen megmozdulás egyáltalán nem jellemző rá.

„Szeretném tisztázni, hogy a pályán történt incidens miatt bocsánatot kértem a labdaszedőtől. Már beszéltem vele, a pillanat hevében történt az egész. Vesztésre álltunk, és szerettem volna megszerezni a labdát.

Kicsit löktem csak meg, de ennek sem szabadott volna megtörténnie. Odaadtam neki a mezemet, és mondtam neki, hogy borzasztóan sajnálom, legalább 35-ször kértem bocsánatot tőle

– mondta az esettel kapcsolatban Neto.