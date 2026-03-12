Bár a Chelsea kétszer is egyenlíteni tudott, végül a címvédő Paris Saint-Germain 5-2-re nyert és magabiztos előnyre tett szert, köszönhetően annak, hogy a hajrában a csereként beállt georgiai Hvicsa Kvaracselia duplázni tudott. A rangadó azonban botránnyal ért véget.
Elgurult a Chelsea sztárjának gyógyszere, labdaszedőgyereket lökdösött
Miközben az angolok a hosszabbításban támadtak 4-2-es hátránynál a labda kigurult az oldalvonalon túlra, a Chelsea portugál játékosa, Pedro Neto pedig sietett volna gyorsan elvégezni a bedobást, ám két kézzel ellökött egy párizsi labdaszedő gyereket, mert nem adta oda neki a labdát. Erre aztán jókora tömegjelenet alakult ki a pályán, néhány PSG-játékos vigasztalta a labdaszedőt, akit az orvosi stáb is ellátott, miközben mások lökdösődni kezdtek. Végül csillapodtak a kedélyek és folytatódhatott a játék.
Emlékezetes, hogy hasonló ok miatt októberben a Ferencváros kapusát, Gróf Dávidot kiállították az Újpest elleni derbin, Neto azonban megúszta a piros lapot, hiába vizsgálta az incidenst a VAR. A szurkolók kritikáját azonban nem kerülte el, a közösségi médiában sokan támadták azért, amit tett.
Eden Hazardnak képzelte magát? Ha már lökdösöl egy gyereket, legalább csinálj is valamit a pályán!
– írta egy szurkoló, emlékeztetve, hogy az egykori belga támadó 2013-ban a Swansea elleni Ligakupa elődöntőben megrúgott egy labdaszedőt, aki szándékosan feküdt rá a labdára időhúzásként.
Az angolok egykori legendája, Glenn Hoddle ugyanakkor védelmébe vette a Chelsea játékosát.
„Azt akarta, hogy gyorsan folytatódjon a játék, mert már alig volt hátra idő. A labdaszedő nem akarta azonnal odaadni neki labdát, sőt úgy tűnt, mintha eldobná, ezért Neto csak egy kicsit meglökte” – mondta Hoddle.
Neto aztán még a pályán bocsánatot kért a labdaszedőtől, a mérkőzés végén pedig még a mezét is odaadta a gyereknek, hogy kárpótolja. A portugál válogatott középpályás a lefújás után reagált az incidensre és hangsúlyozta, az ilyen megmozdulás egyáltalán nem jellemző rá.
„Szeretném tisztázni, hogy a pályán történt incidens miatt bocsánatot kértem a labdaszedőtől. Már beszéltem vele, a pillanat hevében történt az egész. Vesztésre álltunk, és szerettem volna megszerezni a labdát.
Kicsit löktem csak meg, de ennek sem szabadott volna megtörténnie. Odaadtam neki a mezemet, és mondtam neki, hogy borzasztóan sajnálom, legalább 35-ször kértem bocsánatot tőle
– mondta az esettel kapcsolatban Neto.
A Chelsea edzője, Liam Rosenior is kitért Neto ámokfutására, bár az incidensnél jobban aggasztotta, hogy csapata a balhé után újabb gólt kapott, így szinte lehetetlen helyzetbe került a visszavágóra.
„Nem láttam, mi történt” – kezdte Rosenior. „Hallottam, hogy volt egy összetűzés az egyik labdaszedőgyerek szülőjével, ilyesmit soha nem akar az ember látni. De úgy tudom, Pedro bocsánatot kért. Vissza kell még néznem, hogy pontosan mi történt, és a következő napokban beszélni fogunk róla. Ott, abban a pillanatban csapatként kikapcsoltunk és egy jó csapat megbüntetett minket” – nyilatkozta a Chelsea edzője.
Megbosszult magát a csere, potyagólokat kapott a Chelsea kapusa
Rosenior némi meglepetésre Filip Jörgensent állította a kapuba Robert Sánchez helyett, aki már az Aston Villa elleni bajnokin is csak a cserepadra szorult. A spanyol kapust állítólag azért rúgták ki a kezdőből, mert az Arsenal ellen nagyot hibázott. A Chelsea edzője nem indokolta meg döntését, de leszögezte, hogy nincs első számú kapus a csapatban.
„Nincs kimondottan első számú kapusom. Minden poszton versenyhelyzetet szeretnék teremteni” – jelentette ki az angol szakember.
A Wrexham elleni kínkeserves FA-kupa győzelem során Sánchez visszatért a kapuba, de szerda este a PSG ellen már ismét Jörgensen védte az angolok hálóját. A Manchester United legendás kapusa, Peter Schmeichel szerint azért, mert: „Információim szerint Rosenior közvetlenül közölte Jörgensennel, hogy mostantól ő lesz az első számú kapus” – mondta a dán honfitársával kapcsolatban. Nagyjából 74 percig úgy tűnt, hogy a 23 éves kapusnak jót tett a bizalom, utána viszont gólpasszt adott az ellenfélnek, amivel jó eséllyel pályázhat a hét balekja címre – pedig jócskán akadtak kapusbakik, elég csak Antonin Kinskyre gondolni, akit már a 17. percben lecseréltek a Tottenham meccsén, Gianluigi Donnarumma pedig a Real Madrid ellen hibázott nagyot.
Jörgensen két gólban benne volt, ami igencsak kiverte a biztosítékot a csapattársainál. Enzo Fernández dühösen a dán kapushoz vágta a labdát, de Moisés Caicedo is kritizálta őt a pályán, azonban a londoni Kékek vezetőedzője kiállt mellette.
„Sánchez vagy Jörgensen? Mások az adottságaik. Rob kiemelkedően véd a beadásoknál és remek hatékonysággal hárítja a lövéseket. Filipnek is elképesztő tulajdonságai vannak. Ennek köszönhető, hogy az Aston Villa ellen nyugodtan tudtuk birtokolni a labdát. De a játékosok néha hibáznak. Filip nem az első, aki hibázik, de már elnézést kért az öltözőben. Viszont a negyedik gól, amit Kvaracselia szerzett egészen hihetetlen volt, ezt egyetlen kapus sem tudta volna elérni” – mondta Rosenior az újságíróknak.
A PSG eddig 59 mecset játszott a BL egyenes kieséses szakaszában és mindegyiken lőtt legalább egy gólt. Az idei szezonban pedig már másodszor szerzett öt gólt angol rivális ellen, ugyanis az alapszakasz 5. fordulójában a Tottenhamet győzte le 5-3-ra. A Chelsea viszont története során mindössze másodszor kapott öt gólt a Bajnokok Ligájában, korában csak a Barcelona tudott ennyiszer betalálni a londoniak ellen 2000 áprilisában (5-1).
„Hihetetlenül csalódott vagyok, különösen azért, mert sok jó dolgot csináltunk a pályán. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz idegenben, talán egy kicsit érettebben kellett volna játszani, hiányzott a tapasztalat” – vélekedett a londoniak első gólját szerző Malo Gusto.
„Elképesztő meccs volt, az utolsó percig beletettünk mindent. Nagyon fontos, hogy három góllal tudtuk legyőzni a Chelsea-t, de még semmi sem dőlt el. Készülünk a visszavágóra, de így kell folytatnunk” – mondta a duplázó Kvaracselia, aki az első grúz játékos lett, aki elérte a 10 gólos álomhatárt a Bajnokok Ligájában.
„Nehéz mérkőzés volt, de azt hiszem, az eredménnyel mindenki nagyon boldog lehet. Mindkét csapat játszani akart, de úgy érzem, megérdemelten nyertünk. Ez volt a legfontosabb győzelmünk eddig a sorozatban. Viszont a visszavágót idegenben kell játszanunk a Chelsea ellen, ami nem lesz könnyű, mert egy topcsapatól van szó. Megpróbálunk ugyanígy játszani jövő héten és remélhetőleg akkor is nyerni fogunk. Erre a hozzáállásra van szükség, mivel nagy hiba lenne az előny megtartására koncentrálni” – jelentette ki a mérkőzés után Luis Enrique, a Paris Saint-Germain vezetőedzője.
Visszavágót jövő kedden rendezik Londonban. A továbbjutóra biztosan magyaros csapat a következő körben, ugyanis vagy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool, vagy Sallai Roland csapata, a Galatasaray lesz az ellenfele a negyeddöntőben.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések:
Paris Saint-Germain (francia) - Chelsea (angol) 5-2 (2-1)
gól: Barcola (10.), Dembélé (40.), Vitinha (74.), Kvaracselia (86., 94.), illetve Gusto (28.), Fernández (57.)
