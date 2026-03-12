A Chelsea nehéz helyzetbe került a Bajnokok Ligájában, a klubvilágbajnokság címvédője 5-2-es vereséget szenvedett a Paris Saint-Germain otthonában. A meccs negatív hőse Filip Jörgensen volt, a dán kapus pocsék teljesítményt nyújtott Párizsban.

A Chelsea kapusa, Filip Jörgensen negatív hőssé vált

Fotó: HERVIO JEAN-MARIE / KMSP

A Chelsea kapusa semmibe vette a szurkolókat?

A Tottenham kapusához, Antonin Kinskyhez hasonlóan Jörgensennek is pocsék nyolcddöntője volt, a 23 éves dán játékos gyakorlatilag gólpasszt adott az ellenfének a 74. percben. Ezt követően lett 3-2 a PSG javára, végül a címvédő meg sem állt öt gólig, amivel a kiesés szélére sodorta a londoniakat.

A lefújást követően a Chelsea játékosai megtapsolták az őket Párizsba elkísérő vendégdrukkereket, ám Jörgensen nem tett így.

Reece James felszólította csapattársát, hogy ő is cselekedjen hasonlóan, de a dán kapust ez nem érdekelte és inkább elindult a játékoskijáró felé.

Filip Jorgensen, clearly upset, wanted to go straight back in the dressing room despite Reece James asking him to go and clap the fans with the rest of the squad. It’s Sanchez who convinced Jorgensen to go back on the pitch. pic.twitter.com/3oBpL1326O — Julien Laurens (@LaurensJulien) March 11, 2026

Jörgensent végül posztriválisa, Robert Sanchez győzte meg arról, hogy menjen vissza a pályára. A Chelsea szurkolóit természetesen felháborították a látottak, a közösségi médiában sokan azt kommentelték, hogy a dán futballistát száműznie kellene a klubnak a keretből.

A háromgólos hátrányban lévő Chelsea március 17-én fogadja a PSG-t a Stamford Bridge-en, a párharc megfordításához pedig óriási bravúrra lesz szüksége a londoni együttesnek.