Filip Jörgensen pocsék meccset játszott a PSG ellen. A Chelsea kapusa a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében öt gólt kapott a francia csapattól, egy ízben hatalmasat hibázott. A dán futballista a mérkőzés után ráadásul olyat tett, amivel még jobban magára haragította a szurkolókat.

A Chelsea nehéz helyzetbe került a Bajnokok Ligájában, a klubvilágbajnokság címvédője 5-2-es vereséget szenvedett a Paris Saint-Germain otthonában. A meccs negatív hőse Filip Jörgensen volt, a dán kapus pocsék teljesítményt nyújtott Párizsban.

A Chelsea kapusa, Filip Jörgensen negatív hőssé vált
A Chelsea kapusa, Filip Jörgensen negatív hőssé vált
Fotó: HERVIO JEAN-MARIE / KMSP

A Chelsea kapusa semmibe vette a szurkolókat?

A Tottenham kapusához, Antonin Kinskyhez hasonlóan Jörgensennek is pocsék nyolcddöntője volt, a 23 éves dán játékos gyakorlatilag gólpasszt adott az ellenfének a 74. percben. Ezt követően lett 3-2 a PSG javára, végül a címvédő meg sem állt öt gólig, amivel a kiesés szélére sodorta a londoniakat.

A lefújást követően a Chelsea játékosai megtapsolták az őket Párizsba elkísérő vendégdrukkereket, ám Jörgensen nem tett így. 

Reece James felszólította csapattársát, hogy ő is cselekedjen hasonlóan, de a dán kapust ez nem érdekelte és inkább elindult a játékoskijáró felé.

Jörgensent végül posztriválisa, Robert Sanchez győzte meg arról, hogy menjen vissza a pályára. A Chelsea szurkolóit természetesen felháborították a látottak, a közösségi médiában sokan azt kommentelték, hogy a dán futballistát száműznie kellene a klubnak a keretből.

A háromgólos hátrányban lévő Chelsea március 17-én fogadja a PSG-t a Stamford Bridge-en, a párharc megfordításához pedig óriási bravúrra lesz szüksége a londoni együttesnek.

