Liam Rosenior januári kinevezése óta számos újdonságot vezettek be a Chelsea együttesénél. Mostanában a londoni csapat játékosai a kezdő sípszó előtt összeborulnak, a csapatkapitány pedig tart egy lelkesítő beszédet.
Ez önmagában még nem nagy szám, rengeteg csapatnál csinálják hasonlóan, a Chelsea játékosai azonban ezt nem a saját térfelükön szokták megtenni, hanem a félpályánál, a kezdőkörben.
A Chelsea játékosai fogságba ejtették a bírót
Az előző Premier League-fordulóban ezt megtették az Aston Villa otthonában is, amit a birminghami csapat játékosai nehezményeztek is, mert ők akkor már rég szerették volna elkezdeni a meccset.
Most azonban ennél is bizarrabb dolog történt a Newcastle United elleni meccs előtt. A londoni csapat játékosai éppen összeborultak a Stamford Bridge-en a kezdőkörben, ezzel azonban nem számolt Paul Tierney játékvezető, aki bekerült a kör közepébe, a Chelsea játékosai pedig nem is engedték ki onnan az „összetartás” végéig – igaz, Tierney játékvezető nem is nagyon akart szabadulni a Londoni Kékek szorításából.
- kapcsolódó cikkek