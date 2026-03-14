A Premier League 30. fordulójában a Chelsea a Newcastle United csapatát fogadta. A kezdő sípszó előtt a Chelsea játékosai ezúttal is megcsinálták az összeborulásukat a kezdőkörben, azonban egy nem várt vendég is belekerült a rakásba.

Liam Rosenior januári kinevezése óta számos újdonságot vezettek be a Chelsea együttesénél. Mostanában a londoni csapat játékosai a kezdő sípszó előtt összeborulnak, a csapatkapitány pedig tart egy lelkesítő beszédet. 

Chelsea players prepare for the UEFA Champions League round of 16 first leg football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Chelsea at the Parc des Princes stadium.
A Chelsea játékosai a hétközi PSG elleni BL-meccsen is a kezdőkörben tartottak csapatgyűlést
Fotó: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via AFP

Ez önmagában még nem nagy szám, rengeteg csapatnál csinálják hasonlóan, a Chelsea játékosai azonban ezt nem a saját térfelükön szokták megtenni, hanem a félpályánál, a kezdőkörben. 

A Chelsea játékosai fogságba ejtették a bírót

Az előző Premier League-fordulóban ezt megtették az Aston Villa otthonában is, amit a birminghami csapat játékosai nehezményeztek is, mert ők akkor már rég szerették volna elkezdeni a meccset.

Most azonban ennél is bizarrabb dolog történt a Newcastle United elleni meccs előtt. A londoni csapat játékosai éppen összeborultak a Stamford Bridge-en a kezdőkörben, ezzel azonban nem számolt Paul Tierney játékvezető, aki bekerült a kör közepébe, a Chelsea játékosai pedig nem is engedték ki onnan az „összetartás” végéig – igaz, Tierney játékvezető nem is nagyon akart szabadulni a Londoni Kékek szorításából. 

