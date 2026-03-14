Liam Rosenior januári kinevezése óta számos újdonságot vezettek be a Chelsea együttesénél. Mostanában a londoni csapat játékosai a kezdő sípszó előtt összeborulnak, a csapatkapitány pedig tart egy lelkesítő beszédet.

A Chelsea játékosai a hétközi PSG elleni BL-meccsen is a kezdőkörben tartottak csapatgyűlést

Fotó: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via AFP

Ez önmagában még nem nagy szám, rengeteg csapatnál csinálják hasonlóan, a Chelsea játékosai azonban ezt nem a saját térfelükön szokták megtenni, hanem a félpályánál, a kezdőkörben.

A Chelsea játékosai fogságba ejtették a bírót

Az előző Premier League-fordulóban ezt megtették az Aston Villa otthonában is, amit a birminghami csapat játékosai nehezményeztek is, mert ők akkor már rég szerették volna elkezdeni a meccset.

Aston Villa players complaining about Chelsea doing a huddle on the centre circle.



Love this, want us to be most hated team again, jealous how hated Arsenal are now.pic.twitter.com/QHH11UP6VA — JnR (@CFCJnR) March 5, 2026

Most azonban ennél is bizarrabb dolog történt a Newcastle United elleni meccs előtt. A londoni csapat játékosai éppen összeborultak a Stamford Bridge-en a kezdőkörben, ezzel azonban nem számolt Paul Tierney játékvezető, aki bekerült a kör közepébe, a Chelsea játékosai pedig nem is engedték ki onnan az „összetartás” végéig – igaz, Tierney játékvezető nem is nagyon akart szabadulni a Londoni Kékek szorításából.

Chelsea's pregame team huddle today had a special guest—the referee. 😂 pic.twitter.com/9fIcdCJEzx — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) March 14, 2026