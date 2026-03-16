Lezárult a hónapok óta tartó vizsgálódás. A Premier League történetének legnagyobb, több mint 10 millió fontos pénzbírságát kapta a Chelsea labdarúgócsapata.

Az indoklás szerint a Chelsea a pénzügyi jelentéstételről, harmadik féltől származó befektetésekről és az utánpótlásnevelésről szóló szabálypontok megsértése miatt kell 10,75 millió font (4,87 milliárd forint) bírságot fizetnie, emellett a klubot egy évre szóló, két évre felfüggesztett átigazolási eltiltással, valamint egy azonnali hatállyal érvényes, kilenc hónapos akadémiai átigazolási eltiltással is szankcionálta a liga −írja az MTI. 

Chelsea's Argentinian midfielder #08 Enzo Fernandez reacts after the English Premier League football match between Chelsea and Newcastle United at Stamford Bridge in London on March 14, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP)
A Chelsea legutóbb vereséget szenvedett a Newcastle United ellen
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Pénzbüntetést kapott a Chelsea

Mivel az egyesület tulajdonosai maguk jelezték 2022-ben a korábbi szabálysértéseket, ezért a liga két különálló fegyelmi eljárást folytatott le. Ezek kimutatták, hogy 2011 és 2018 között a Chelsea-hez köthető harmadik felek nem nyilvános kifizetéseket teljesítettek játékosok felé, illetve nem regisztrált ügynököknek, ráadásul ezeket nem jelentették be a ligánál.

Ebben az időszakban még az orosz Roman Abramovics volt a tulajdonos, akitől 2022-ben Oroszország ukrajnai inváziója miatt az amerikai Todd Boehly vezette befektetői csoport vásárolta meg a Chelsea-t.

A vizsgálat a klub önkéntes bejelentését követően kitért a Premier League utánpótlás-fejlesztési szabályainak megsértésére is, ez az akadémiai játékosok 2019 és 2022 közötti regisztrációjára összpontosított. A büntetések azonnal életbe léptek, az egyesület pedig kifizeti a vizsgálatok és a fegyelmi eljárás valamennyi költségét is.

A pénzügyi szankcó a Premier League történetében a legnagyobb, az eddigi legsúlyosabb büntetést, 5,5 millió fontot a West Ham United kapta még 2007-ben.

