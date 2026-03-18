Csúfos kudarcot élhettek át a Chelsea szurkolói, miután az első összecsapáson 5-2-re kaptak ki a Paris Saint-German vendégeként. A hangulatot csak tetézte a visszavágó: a PSG megsemmisítette Liam Rosenior csapatát a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

Totális csalódottság a Bajnokok Ligája-kudarc után a Chelsea-nél

Totális csalódottság a Bajnokok Ligája-kudarc után

Alighanem a szurkolók teljesen kiakadtak. Sokan még reményeket fűztek egy mesebeli fordításhoz, azonban ezek az álmok gyorsan szertefoszlottak. A PSG már 2-0-ra vezetett a 14. percben, ezzel pedig 7-2-re módosította az állást összesítésben.

Liam Rosenior, a Chelsea menedzsere tökéletes kezdést várt el játékosaitól, viszont ez nagyon távol állt kedd este a londoniaktól. A félidőre a szurkolók sokasága gondolta úgy, hogy eleget láttak és elhagyják a stadiont. Valószínűleg ők jártak jobban, mert nem látták a párizsiak harmadik gólját, amely már a 62. percben esett.

A brit Sun napilap videón rögzítette, ahogy a szurkolók hazaindulnak, azonban a csalódott drukkerek még a közösségi médiában is szétkürtölték felháborodásukat.

Chelsea fans depart from Stamford Bridge as their side go 8-2 down on aggregate to PSG.



— Midnite (@midnite) March 17, 2026

Volt, aki azt írta, „ez egyszerűen szégyenletes”. Egy másik szerint „véget ért a szezon”, valaki pedig úgy gondolta, „ez összefoglalja a szezont”. Akadt olyan fanatikus is, aki úgy gondolta: „Chelsea, haver, tényleg megbántottál minket”. A legtöbben csak annyit írtak, „abszolút szégyenletes”.

A szurkolók kifütyülték a Chelsea-t

Rosenior a már a félidőben is cserélt, de markáns változtatásra a 60. percben került sor. A menedzser Liam Delap, Romeo Lavia és Alejandro Garnacho helyett Joao Pedrót, Enzo Fernandezt és Cole Palmert cserélte be - a szurkolók azonban hangos füttykoncerttel fogadták a pályára érkezőket. Ezt követően még többen hagytál el a stadiont.

A szurkolók nagyon kevés része maradt a lelátókon, amikor Trevoh Chalobah nevét énekelték és tapsolta, miközben a Chelsea védője egy sérülés miatt hordágyon hagyta el a pályát.

— Max (@MaxFSport) March 17, 2026

Mindenki kapott hideget, meleget. Rosenior és a tulajdonos, Behdad Eghbali is. A szurkolók a korábbi tulajdonos, Roman Abramovics nevét skandálták és „A francba Eghbali, nem akarunk itt lenni” rigmus hallatszódott. Közben Roseniort kellemetlen gúnynevekkel illették a sajtópáholy közvetlen közelében.