Az Origón is beszámoltunk arról, hogy miközben az angolok a hosszabbításban támadtak 4-2-es hátránynál a labda kigurult az oldalvonalon túlra, a Chelsea portugál játékosa, Pedro Neto pedig sietett volna gyorsan elvégezni a bedobást, ám két kézzel ellökött egy párizsi labdaszedő gyereket, mert nem adta oda neki a labdát. Erre aztán jókora tömegjelenet alakult ki a pályán, néhány PSG-játékos vigasztalta a labdaszedőt, akit az orvosi stáb is ellátott, miközben mások lökdösődni kezdtek. Végül csillapodtak a kedélyek és folytatódhatott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első felvonása, amelyet a PSG nyert meg 5-2-re.

A Chelsea játékosára lecsapott az UEFA

Fotó: HERVIO JEAN-MARIE / KMSP

A Chelsea focistája megbánta a tettét

„Szeretném tisztázni, hogy a pályán történt incidens miatt bocsánatot kértem a labdaszedőtől. Már beszéltem vele, a pillanat hevében történt az egész. Vesztésre álltunk, és szerettem volna megszerezni a labdát. Kicsit löktem csak meg, de ennek sem szabadott volna megtörténnie. Odaadtam neki a mezemet, és mondtam neki, hogy borzasztóan sajnálom, legalább 35-ször kértem bocsánatot tőle” – mondta az esettel kapcsolatban Neto, aki ellen ettől függetlenül elindul az UEFA eljárás.



