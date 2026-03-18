Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Utcára ment a tiszás influenszer, és pofonvágta a valóság

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Mint ismert, súlyos vereséget szenvedett a Chelsea a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-párharcban (0-3), amelyet végül 8-2-es összesítéssel bukott el. A Chelsea számára az amúgy is katasztrofális este a hajrában vált igazán drámaivá, amikor Trevoh Chalobah súlyosnak tűnő horrorsérülést szenvedett, ami miatt hordágyon kellett levinni a pályáról.

A Chelsea a visszavágón is komoly pofont kapott, hiszen 3-0-ra égett, ám a 85. percben jött az újabb csapás a londoni klub számára: Trevoh Chalobah a párizsiak marokkói sztárjával, Achraf Hakimivel csapott össze, amikor rosszul lépett, és a bokája ijesztő módon, természetellenes szögben csavarodott ki.

A Chelsea védőjének, Trevoh Chalobah-nak nem nézett ki jól a bokája
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Mennyire súlyos a Chelsea-sztár sérülése?

A védő láthatóan nagy fájdalmak közepette, hordágyon hagyta el a pályát,

 az eset után készült képek pedig komoly aggodalomra adtak okot. Chalobah később a közösségi médiában jelentkezett, ahol egy fotó kíséretében – amelyen a bokája rendellenes helyzetben látható – hálát adott a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában, amiért nem történt még nagyobb baj. Mint írta, úgy érzi, akár törés is lehetett volna, de hite szerint isteni védelem óvta meg a súlyosabb sérüléstől.

A Bajnokok Ligája-mérkőzés után a Chelsea menedzsere, Liam Rosenior elmondta, az első diagnózis szerint bokaficamról van szó, és reméli, hogy játékosa nem dől ki hosszabb időre, mivel a csapat már így is nehéz helyzetben van a védelmet illetően. 

Hozzátette, hogy a rossz sorozatból csak fegyelmezett munkával lehet kilábalni, hiszen a következő bajnoki mérkőzés az Everton ellen sem ígérkezik könnyűnek.

A vereség nemcsak a kiesés miatt fájó: a Chelsea története során még soha nem kapott ennyi gólt kétmeccses párharcban. A hatgólos különbséggel pedig beállította a Chelsea a klub negatív rekordját, amelyet a Bayern München elleni, 2020-as 7-1-es összesített vereség jelentett eddig.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!