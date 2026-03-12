Valóságos rémálommá vált Antonín Kinsky bemutatkozása a Bajnokok Ligájában. A Tottenham fiatal cseh kapusa ellen a sors és saját edzője, Igor Tudor is összeesküdött az Atlético Madrid elleni meccsen, miután két kapitális hiba után már a 17. percben – szinte példátlan módon – lecserélték. A sportvilág egy emberként hördült fel a megalázó döntés láttán, de most váratlan helyről, Thibaut Courtois-tól érkezett a segítség.

Antonin Kinskynek ez volt az első Bajnokok Ligája-meccse, amely után egyedül Thibaut Courtois állt ki mellette

Fotó: Thomas Coex/AFP

Kinsky horrorisztikus debütálása után jött Courtois üzenete

A Tottenham kapujában az első gólnál még csak bizonytalan, a másodiknál viszont már tragikomikus volt Kinsky alakítása: egy ártalmatlan hazaadást követően egyszerűen luftot rúgott, tálcán kínálva a gólt az Atlético Madridnak. Igor Tudor edző pedig nem ismert kegyelmet, bő negyedóra után, 3-0-s hátrányban egyszerűen lehívta a pályáról a teljesen összeomlott 22 éves játékost. Ezzel a szakértők szerint – Jamie Carraghertől Peter Schmeichelig – gyakorlatilag nyilvánosan végezte ki a fiatal tehetség önbizalmát, sőt, talán az egész karrierjét is.

Azonban úgy tűnik, a futballvilág elitje nem hagyja magára a cseh kapust. A Sporza beszámolója szerint a Real Madrid kapusa, Thibaut Courtois privát üzenetben is kereste Kinskyt.

Küldtem neki egy üzenetet. Tudom, milyen érzés hibázni egy ilyen fontos meccsen. Ilyenkor az ember a föld alá akar süllyedni, de elmondtam neki, hogy ez csak egy pillanat, ami nem határozhatja meg a jövőjét

– árulta el a belga világsztár, aki maga is ült már a hullámvasúton pályafutása során, így pontosan tudja, milyen mélyről kell ilyenkor visszakapaszkodni.

Courtois kiállt a lecserélt kapus mellett

Fotó: GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto

A kapus nem bujkál tovább

Kinsky, aki a meccs után érthetően sokkos állapotban volt és eredetileg nem akart kamera elé állni, végül egy rövid, szívszorító nyilatkozatban reagált a történtekre: „Köszönöm az üzeneteket. Álomból rémálomba, majd újra álomba. Viszlát!”

A 22 éves játékos 2025 januárjában érkezett a Slavia Praha együttesétől 16,5 millió euróért. Ebben a szezonban nem sok lehetőséget kapott, mert Thomas Franknál Guglielmo Vicario volt az első számú kapus, és Igor Tudor is az olasz labdarúgót preferálja.