Legutóbb éppen szombaton írtunk Cristiano Ronaldo kapcsán arról, hogy tizenegyest hibázott a portugál világsztár, de végül a csapata így is magabiztosan nyert a szaúdi bajnokságban. Most ismét virtuális pennát ragadhattunk, ezúttal a közel-keleti harcok miatt, ugyanis az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) megerősítette, hogy az AFC Bajnokok Ligája Elite 2025/26™ nyugati régiójának 16-os döntőjének első mérkőzéseit, amelyeket eredetileg 2026. március 2–3-ára terveztek, átütemezik. Ez még nem érinti az Al-Nassrt, de az már igen, hogy az AFC Bajnokok Ligája Kettő 2025/26™ és az AFC Kihívás Liga 2025/26™ negyeddöntő első mérkőzései, amelyeken a nyugati régió csapatai vesznek részt, és amelyeket eredetileg 2026. március 3-4-én játszottak volna, szintén elhalasztásra kerülnek, az átütemezésükről később döntenek.

Cristiano Ronaldo legutóbb tizenegyest hibázott

Fotó: Fayez Nureldine/AFP

Cristiano Ronaldo csapata is érintett a háború miatti átszervezésben

Az AFC az összes klubversenyében a keleti régió klubjainak mérkőzései az eredeti ütemezés szerint zajlanak. Az AFC továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a gyorsan változó helyzetet, és továbbra is elkötelezett az összes játékos, csapat, tisztviselő és szurkoló biztonságának garantálása iránt. Az új mérkőzésnaptár a megfelelő időben elérhető lesz a the-AFC.com oldalon.