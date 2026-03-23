Hernando 2017-től három idényen át tartozott a Real Madridhoz. Többnyire a Castilla csapatában szerepelt, de rendszeresen lehetőséget kapott arra is, hogy a felnőttkerettel eddzen. Így fordulhatott elő, hogy olyan sztárok mellett bizonyíthatott, mint Sergio Ramos vagy Cristiano Ronaldo — számolt be az A Bola.

Cristiano Ronaldo emlékét nem felejti Manu Hernando

Amikor Cristiano Ronaldo a földre került: elkésett becsúszásból lett nagy baj

A spanyol védő felidézte, hogy egy labdáért indult meg, és úgy érezte, biztosan odaér. Becsúszott, Ronaldo azonban egy pillanattal hamarabb elpöccintette a labdát, ezért már nem tudta elkerülni az ütközést.

Elmondása szerint végül Cristiano Ronaldo Achilles-ínját találta el, ráadásul nagyon rosszul. Hernando úgy fogalmazott, hogy a belépő kriminális volt, pedig egyáltalán nem akart sérülést okozni.

Nem akartam odalépni, esküszöm. Azt hittem, elérem a labdát, de ő még éppen előbb ért oda, én pedig eltaláltam az Achilles-ínját. Borzalmas volt

– idézte fel a történteket.

A játékos szerint az eset valamikor március környékén történt, és az adott idényben utána már nem kapott újabb meghívást az első csapat edzéseire.

Ez azért is kapott nagy visszhangot, mert Cristiano Ronaldo akkoriban a Real Madrid legnagyobb sztárja volt, így már egy keményebb edzésbeli belépő is komoly figyelmet váltott ki. Hernando később azt is elmondta, hogy az incidens után olyan hírek kezdtek terjedni róla, melyek szerint ezzel gyakorlatilag tönkretette a saját madridi karrierjét.

Nem ezért tört ketté a madridi pályafutása

A védő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a valóság ennél jóval árnyaltabb volt. Bár abban a szezonban már nem hívták vissza, a következő idényben ismét együtt készülhetett az első csapattal, tehát szó sem volt arról, hogy végleg félretették volna.

Sőt, Hernando szerint a nyári felkészülésre is számoltak volna vele, ám egy sérülés miatt végül nem tudott ott lenni. A történet különös mellékszála, hogy Cristiano Ronaldo nem sokkal később a Juventushoz igazolt, így nem is volt esély arra, hogy hosszabb távon együtt dolgozzanak.