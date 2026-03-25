Apja nyomdokaiba léphet Cristiano Ronaldo Junior, aki már a korosztályos válogatottban is letette a névjegyét, tavaly novemberben ugyanis a második meccsén betalált Portugália 16 éven aluli válogatottjában.

A szakértők szerint elképesztő tempóban fejlődik Cristiano Ronaldo fia, akire már a Real Madrid is szemet vetett

Cristiano Ronaldo fiát szerződtetheti a Real Madrid

A fiatalabbik Ronaldo tehetségére már korán felfigyeltek, volt olyan szezonja, amikor több mint 50 gólt szerzett, mindössze 20 mérkőzés alatt. A portugál válogatott márciusi felkészülési mérkőzéseit kihagyó Cristiano Ronaldo fia eddig szinte mindenhol megfordult, ahol édesapja is futballozott, többek között játszott már a Manchester United, a Juventus és a szaudi al-Nasszr utánpótláscsapataiban is – természetesen apjához hasonlóan mindig a 7-es mezben – most pedig ismét kapcsolatba került a Real Madriddal, ahol az utolsó világbajnokságára készülő 41 éves támadó 2009 és 2018 között klublegendává vált.

A The Athletic információi szerint a 15 éves Cristiano Ronaldo Jr. hamarosan a Real Madrid világhírű akadémiájára, a La Fabricához szerződhet, miután a napokban a Királyi Gárda U16-os csapatával edzett.

A spanyol klubnál természetesen egyelőre óvatosak, mivel a portugál tehetség még a fejlődési szakaszban van, ugyanakkor a szakemberek szerint komoly potenciál rejlik benne, és az sem kizárt, hogy olyan sikeres lehet majd a pályán, mint a portugál válogatottsági rekorder édesapja.

Az Egyesült Államokban született Ronaldo Jr. 2025 májusában kapta meg élete első meghívóját a nemzeti csapatba, azóta az U15-ös, az U16-os és az U17-es portugál válogatottban is szerepelt már.