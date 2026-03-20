Nem játszik a portugál labdarúgó-válogatott márciusi világbajnoki felkészülési mérkőzésein az ötszörös aranylabdás sztár. Cristiano Ronaldo kisebb sérüléssel bajlódik.
Roberto Martínez szövetségi kapitány pénteken hirdette ki keretét, együttese a vb két társházigazdájával, Mexikóval és az Egyesült Államok csapatával mérkőzik majd meg. Cristiano Ronaldo a sajtóhírek szerint sérüléssel bajlódik, ugyanakkor várhatóan pályafutása hatodik vb-részvétele nincs veszélyben. A portugálok Üzbegisztánnal, Kolumbiával, illetve az interkontinentális pótselejtező győztesével találkoznak majd a nyári tornán.
