Cristiano Ronaldo évekkel ezelőtt jelezte: nem zárja ki, hogy egy nap tulajdonos lesz egy focicsapatnál. 2023-ban, már szaúdi légiósként arról beszélt, hogy karrierje végén inkább tulajdonosi szerepben képzeli el magát, mint edzőként vagy televíziós szakértőként. Most valóra vált, amit akkor felvázolt: a CR7 Sports Investments révén 25 százalékos tulajdonrészt vásárolt a spanyol másodosztályú UD Almería együttesében.

Cristiano Ronaldo ma már közel sem csak egy focista

Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Tulajdonos lett Cristiano Ronaldo – jön az új korszak kezdete az UD Almería élén?

Régi ambícióm volt, hogy a pályán túl is hozzájáruljak a futballhoz”

– fogalmazott. Kiemelte, hogy az andalúz klub stabil alapokkal és komoly növekedési potenciállal rendelkezik, és aktívan részt kíván venni a következő fejlődési szakaszban.

Official statement:



Cristiano Ronaldo invests in UD Almería as part of the club ownership consortium led by SMC Group pic.twitter.com/0lk92FUjPH — UD Almería (@UDAlmeria_Eng) February 26, 2026

A befektetés egyben szimbolikus visszatérés is Spanyolországba, ahol kilenc trófeákkal teli évet töltött a Real Madrid játékosaként, mielőtt 2018-ban a Juventus csapatához szerződött. A klubot korábban az az üzletember birtokolta, aki Ronaldo szaúdi átigazolásában is szerepet játszott.

Érdekesség, hogy 2021-ben, a Piers Morgannel készített interjúja után távozott másodszor is a Manchester United csapatától, ahol keményen bírálta a Glazer családot, mondván: inkább marketingklubként tekintenek az egyesületre.

Később úgy fogalmazott: ha ő lenne a tulajdonos, „rendbe tenné a dolgokat”. Most, hogy valóban tulajdonosi szerepbe lépett Spanyolországban, szavai új megvilágításba kerülnek.

CR7: Az első futballista a milliárdoslistán

A Bloomberg elemzése szerint Ronaldo vagyona elérte az 1,04 milliárd fontot, amivel ő lett az első aktív futballista a Bloomberg Billionaires Indexben.

Éves fizetése az al-Nasszr együttesénél 177 millió font, ami napi szinten körülbelül 488 ezer fontnak felel meg (körülbelül 217 millió forint) – ezzel minden idők legjobban fizetett labdarúgója.

Élethosszig tartó szerződése van a Nike vállalattal, amelynek értékét 745 millió fontra becsülik. Emellett olyan világmárkákkal működik együtt, mint a Tag Heuer, az Armani, a Louis Vuitton vagy a Samsung.