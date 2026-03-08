Live
Cristiano Ronaldo, aki ma már nemcsak futballista, hanem globális márka, befektető, klubtulajdonos és milliárdos üzletember. A pályán közel az 1000. góljához jár, miközben birodalma szállodáktól és luxusingatlanoktól kezdve technológiai startupokon, egészségipari vállalkozásokon, divatmárkán és filmstúdión át egy spanyol futballklub résztulajdonlásáig terjed. A 41 éves portugál ikon egyszerre készül pályafutása utolsó világbajnokságára, küzd sérüléssel, él a Közel-Kelet geopolitikai feszültségeinek árnyékában, és közben tudatosan építi fel a futball utáni életét. Ez Cristiano Ronaldo teljes képe 2026-ban: sport, pénz, hatalom és stratégia.

Cristiano Ronaldo évekkel ezelőtt jelezte: nem zárja ki, hogy egy nap tulajdonos lesz egy focicsapatnál. 2023-ban, már szaúdi légiósként arról beszélt, hogy karrierje végén inkább tulajdonosi szerepben képzeli el magát, mint edzőként vagy televíziós szakértőként. Most valóra vált, amit akkor felvázolt: a CR7 Sports Investments révén 25 százalékos tulajdonrészt vásárolt a spanyol másodosztályú UD Almería együttesében.

Cristiano Ronaldo ma már közel sem csak egy focista
Fotó: STEFAN KOOPS / NurPhoto

Tulajdonos lett Cristiano Ronaldo – jön az új korszak kezdete az UD Almería élén?

Régi ambícióm volt, hogy a pályán túl is hozzájáruljak a futballhoz”

 – fogalmazott. Kiemelte, hogy az andalúz klub stabil alapokkal és komoly növekedési potenciállal rendelkezik, és aktívan részt kíván venni a következő fejlődési szakaszban.

A befektetés egyben szimbolikus visszatérés is Spanyolországba, ahol kilenc trófeákkal teli évet töltött a Real Madrid játékosaként, mielőtt 2018-ban a Juventus csapatához szerződött. A klubot korábban az az üzletember birtokolta, aki Ronaldo szaúdi átigazolásában is szerepet játszott.

Érdekesség, hogy 2021-ben, a Piers Morgannel készített interjúja után távozott másodszor is a Manchester United csapatától, ahol keményen bírálta a Glazer családot, mondván: inkább marketingklubként tekintenek az egyesületre. 

Később úgy fogalmazott: ha ő lenne a tulajdonos, „rendbe tenné a dolgokat”. Most, hogy valóban tulajdonosi szerepbe lépett Spanyolországban, szavai új megvilágításba kerülnek.

CR7: Az első futballista a milliárdoslistán

A Bloomberg elemzése szerint Ronaldo vagyona elérte az 1,04 milliárd fontot, amivel ő lett az első aktív futballista a Bloomberg Billionaires Indexben.

Éves fizetése az al-Nasszr együttesénél 177 millió font, ami napi szinten körülbelül 488 ezer fontnak felel meg (körülbelül 217 millió forint) – ezzel minden idők legjobban fizetett labdarúgója.

Élethosszig tartó szerződése van a Nike vállalattal, amelynek értékét 745 millió fontra becsülik. Emellett olyan világmárkákkal működik együtt, mint a Tag Heuer, az Armani, a Louis Vuitton vagy a Samsung.

Szállodák, bárok és a CR7-márka

Ronaldo üzleti birodalmának egyik legismertebb ága a Pestana-csoporttal közösen létrehozott CR7-szállodalánc. 

A márka jelen van Madeirán, Lisszabonban, Madridban, New Yorkban és Marrákesben, és már az Egyesült Királyság felé is terjeszkedik.

A lisszaboni szállodát korábban az Origónak is volt szerencséje meglátogatni. Miguel Plantier, a szálloda fiatal menedzsere akkor így mesélt lapunknak a különleges hotelről.

„Cristiano és a Pestana cégcsoport alapítói (José és Manuel Pestana – a szerk.) egyaránt Funchalban, Madeirán születtek, így szinte magától értetődő, hogy egymásra találtak – vágott bele Miguel. – A Pestana szállodalánc Portugáliában a legnagyobb, de világviszonylatban is a kilencedik, azaz egy nagyon komoly név az iparágban. A két fél együttműködése nem egy szimpla branding, amikor egy ismert ember nevével megpróbálunk nagyobb népszerűségre szert tenni – ez egy valós együttműködés, a két félnek 50-50%-os részesedése van az üzletben."

A napi munkában – egyéb, jól ismert elfoglaltságai miatt – természetesen nem tud részt venni, de rendszeresen küldünk írásos beszámolókat, általában közvetlenül neki"

 – tette hozzá Miguel Plantier, aki azt is elárulta, hogy a nyitás előtt és azóta is mindenen rajta tartja a szemét, a szállodában minden az ő tudtával és beleegyezésével történik.

„Ő hagyta jóvá a bútorokat, a dizájnt és a dekorációt, ahogy a menüre is ő mondja rá a végső igent."

A lisszaboni hotelben 82 szoba és egy lakosztály várja a vendégeket. „Madeirán szabadtéri kondipark is van, lélegzetelállító panorámával, itt azonban a hely adottságai miatt erre nem volt lehetőség" –, bár és persze étterem van, amelynek menüjéért az ország legjobb séfje felel. „Nem másoljuk le Cristiano étrendjét, elvégre nem élsportolók a vendégeink, de odafigyelünk arra, hogy minél változatosabb, minél egészségesebb legyen az étlap kínálata" – árulta el Plantier.

A CR7-divatmárka – amely 2006-ban indult – fehérneműiről vált igazán ismertté, de cipőket, ingeket és parfümöket is forgalmaz. A brand mára önálló, globális identitássá nőtte ki magát.

Egészség, fitnesz, hosszú élet

A fizikai tökéletesség szinte Ronaldo védjegye. Nem meglepő, hogy komoly befektetései vannak az egészségiparban:

  • CR7 Crunch Fitness edzőtermek Portugáliában és Spanyolországban
  • Insparya hajbeültetési klinikák Európában és a Közel-Keleten
  • Ursu9 prémium ásványvíz
  • Bioniq személyre szabott vitaminkiegészítő vállalat
  • AvaCR7 regenerációs eszközök

Technológiai oldalon zászlóshajó projektje az Erakulis alkalmazás, amely a fitneszt, táplálkozást és mentális jóllétet integrálja „Élj egészségesebben, élj tovább” mottóval. Befektetett továbbá a Perplexity nevű mesterséges intelligenciába, a Whoop viselhető egészségtechnológiai márkába és az UFL futball-videójátékba is.

Filmstúdió és médiabefektetések

2025 áprilisában a brit rendezővel, Matthew Vaughnnal – Claudia Schiffer férjével – megalapította a UR-Marv független filmstúdiót. Céljuk a hagyomány és innováció ötvözése, új filmes modellek kialakítása.

Ronaldo emellett részt vett a Confina Media felvásárlásában is, amely Portugália legnagyobb példányszámú napilapját és egy televíziós csatornát birtokol.

Luxus és ingatlan: „közel a mennyországhoz”

Ronaldo világszerte mintegy 43 millió font értékű ingatlannal rendelkezik – Madeirától Manchesteren és Madridon át Marbelláig. A Portugál Riviérán, Quinta da Marinhában egy gigantikus, „kórházméretű” villát épít, amely az ország egyik legdrágább magánfejlesztése lehet.

A Vörös-tengeren pedig luxusrezidenciát vásárolt a Nujuma, Ritz-Carlton Reserve Residence exkluzív szigeten. A csak hajóval vagy hidroplánnal megközelíthető resortban az éjszakánkénti ár meghaladja az 5500 fontot. 

Ronaldo szerint ez a hely „közel a mennyországhoz”.

Cristiano Ronaldo csodálatos autókollekciója

A portugál szupersztár rajong a kocsikért, egyedi gyűjteményének az értékét nehéz megbecsülni, de egyes hírek szerint 19 millió fontot (közel 7 milliárd forint) kóstál. CR7 megengedheti magának, hogy bármit megvegyen, amit csak akar. Az autói pazar brit luxuslimuzinoktól az elsőosztályú hiperautókig terjednek.

Házai, jachtjai és több millió dolláros órakollekciója mellett a sztár tényleg olyan egzotikus szuperautók gyűjteményével is büszkélkedhet, amelyektől még az átlagos milliomos gyűjtő is sárgulna az irigységtől.

Háborús árnyék: felszállt a magángép

A közel-keleti konfliktus eszkalálódása alatt nemrég Ronaldo 61 millió fontos Bombardier Global Express 6500-as magángépe Madridba repült, ami találgatásokat indított el arról, hogy elhagyta-e Szaúd-Arábiát.

A szaúdi fővárost dróntámadás érte, az amerikai nagykövetséget is találat érte.

Később azonban kiderült: Ronaldo továbbra is Rijádban tartózkodik, és az al-Nasszr edzésein vesz részt. Nem világos, hogy családja – Georgina Rodríguez és öt gyermeke – a fedélzeten volt-e.

A konfliktus miatt az Ázsiai Labdarúgó-szövetség több mérkőzést elhalasztott, köztük az al-Nasszr nemzetközi kupameccsét is.

Sérülés és verseny az 1000. gólért

Mint ismert, a 41 éves klasszis izomsérülést szenvedett az al-Fayha elleni 3–1-es bajnokin, ahol büntetőt is hibázott – ami nála ritkaságszámba megy. A kispadon jéggel a térdén figyelte a hajrát.

Nem meglepő, hogy az edzője, Jorge Jesus sürgős vizsgálatokat rendelt el. Már csak azért is, mert a  labdarúgó-világbajnokság mindössze három hónap múlva kezdődik, és Ronaldo már jelezte: ez lesz az utolsó tornája. Egy esetleges súlyos sérülés veszélyeztetheti rekordot jelentő hatodik vb-szereplését, most tehát nagy az aggodalom.

Már csak azért is fontos lenne, hogy mihamarabb újra a pályán legyen, mert közel jár a történelmi 1000. profi gólos álomhatárhoz – már csak 35 találat hiányzik. A szaúdi bajnokságban 21 góllal áll jelenleg, és továbbra is harcban van a gólkirályi címért.

El akarok jutni 1000 gólig. Ha nem lesznek sérüléseim, ez a legfontosabb dolog. Minden találatomról készült felvétel. Megvannak a videók

– mondta még 2024-ben Rio Ferdinand műsorában, utalva arra, hogy Pelé 1000 gólját sokan megkérdőjelezik.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 10: Cristiano Ronaldo of Al Nassr warms up before the friendly football match between Al Nassr and Al Wahda at Al Nahyan Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates on December 10, 2025. Waleed Zein / Anadolu (Photo by Waleed Zein / Anadolu via AFP)
C. Ronaldo már készül a foci utáni életre
Fotó: WALEED ZEIN / ANADOLU

Egy korszak vége – és egy másik kezdete?

Cristiano Ronaldo ma egyszerre él több életet. Aktív futballista, aki még mindig a csúcson van, 41 évesen is. 

Milliárdos befektető, klubtulajdonos, aki hosszú távra tervez a sportágban. Családapa, aki a világ legexkluzívabb helyein teremt otthont. Pályafutása végéhez közeledve nem visszavonulni készül – hanem átalakulni.

A kérdés a hiányzó vb-cím, illetve az 1000. gól esetleges megszerzése mellett már inkább az, hogy vajon mekkora hatást gyakorol majd a futballra tulajdonosként, üzletemberként, ikonként a következő évtizedekben.

