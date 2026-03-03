A 41 éves portugál sztár, Cristiano Ronaldo Rijádban él párjával, Georgina Rodriguezzel és öt gyermekével.

Cristiano Ronaldo menekül Szaúd-Arábiából a családjával?

Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

Madrid felé vette az irányt Cristiano Ronaldo luxusgépe?

A szaúdi fővárost azonban az elmúlt napokban iráni támadások érték, miközben a harcok már a negyedik napja tartanak. Az amerikai nagykövetséget két dróntámadás érte, miközben az iráni állami média arról számolt be, hogy Bahreinben is megsemmisült egy katonai létesítmény.

Az online repüléskövető oldalak szerint Ronaldo fekete színű, Bombardier Global Express 6500 típusú magángépe mintegy hétórás út után érkezett meg a spanyol fővárosba. A járat este 8 órakor szállt fel, és hajnali 1 óra körül landolt Madridban, Egyiptom és a Földközi-tenger fölött haladva.

A háttérben az áll, hogy az Egyesült Államok külügyminisztériuma több mint egy tucat közel-keleti ország elhagyására szólította fel az amerikai állampolgárokat. Számos Rijádba tartó járat fordult vissza, miközben külföldiek ezrei próbálnak kimenekülni a térségből.

61 milliós luxus – Ronaldo repülő palotája

Ronaldo 2024-ben adta el korábbi Gulfstream G200-as gépét, és vásárolta meg a

61 millió fontot érő új Bombardier repülőt. A 15 fő befogadására alkalmas luxusgépben külön nappali rész, dupla ágyas hálószoba és külön zuhanyzó is található.

🇵🇹 Tak się prezentuje prywatny odrzutowiec C. Ronaldo Bombardier Global Express 6500. Maszyna warta jest 73 miliony $. W środku jest m. in. część sypialna z dwoma łóżkami i część prysznicowa. Ozdobiony jest skrótem CR7 i logo z wizerunkiem właściciela wykonującym swoją cieszynkę pic.twitter.com/Y7ZbiD9Zgx — Futbolowa Rebelia (@FutbolRebelia) February 15, 2025

A gépet Ronaldo logója és ikonikus gólörömét ábrázoló díszítések teszik egyedivé. Nemrég Rodriguez is ezt használta milánói útjához, amelyről az Instagramon is posztolt.

C. Ronaldo menekül?

A portugál klasszis jelenleg sérüléssel bajlódik. Klubja, az al-Nasszr szombaton 3–1-re győzött az al-Fahya ellen, ám Ronaldo izomprobléma miatt idő előtt elhagyta a pályát. A világbajnokság közeledtével különösen aggasztó lehet a sérülés súlyossága.

A közel-keleti konfliktus miatt pedig az ázsiai Bajnokok Ligája-mérkőzéseket is elhalasztották. Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség közleményben erősítette meg, hogy a nyugati régió csapatainak találkozóit bizonytalan időre elnapolják, hangsúlyozva: a játékosok és a szurkolók biztonsága az elsődleges.

Egyelőre nem erősítették meg hivatalosan, hogy Ronaldo családjával együtt végleg elhagyta-e Szaúd-Arábiát, vagy csupán ideiglenes biztonsági lépésről van szó. A magángép madridi útja azonban tovább fűti a találgatásokat: a világ egyik legismertebb futballistája talán már nem érzi biztonságban magát Rijádban.

Háborús spirál

A konfliktus azután eszkalálódott, hogy Izrael és az Egyesült Államok összehangolt csapásokat hajtott végre Irán ellen, amelyek során életét vesztette az iráni legfelsőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah. Irán válaszcsapásokat indított a térségben, több amerikai katona meghalt, többen megsérültek.