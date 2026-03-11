Változás a kispadon. A csapat gyenge teljesítménye miatt a labdarúgó NB II-ben szereplő FC Ajka menedzsmentje menesztette Csábi József vezetőedzőt, a magyar válogatott korábbi megbízott szövetségi kapitányát.
Az 59 éves Csábi József tavaly október óta felelt a szakmai munkáért, irányítása alatt 12 bajnokin és két Magyar Kupa-mérkőzésen öt győzelem és kilenc vereség volt az együttes mérlege.
Csábi József helyét Gaál Bálint veszi át
A tizenhat csapatos másodosztályban a zöld-fehérek a 12. helyen állnak, mindössze három pontra a kiesést jelentő utolsó két pozíciótól— jelentette az MTI.
A szombati, Kecskemét elleni idegenbeli mérkőzésre megbízott vezetőedzőként Gaál Bálint készíti fel a keretet — áll a klub honlapján.
Csábi József 2013-ban, egy meccsen volt a válogatott megbízott szövetségi kapitánya.
