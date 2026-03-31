Dárdai Bence számára nem úgy alakult a 2025-2026-os szezon, ahogyan azt eltervezte. A háromszoros magyar válogatott középpályás mindössze egyetlen bajnokin lépett pályára a VfL Wolsburgnál, majd mire menesztették Paul Simonis vezetőedzőt, nagyon súlyos sérülést szenvedett.
Később kiderült, a legkisebb Dárdainak az elülső keresztszalagja szakadt el, a felépülése viszont a következő fázisba lépett, hiszen a Wolfsburg egy megnyugtató videóval jelentkezett.
Dárdai Bence újra a pályán
Ahogyan az a Bundesliga-csapat X-bejegyzéséből kiderült, a 20 éves középpályás ismét edzésmunkát végezhetett, a felvételen pár passzt, egy kis kocogást, valamint labdavezetést láthatunk Dárdaitól.
Örömmel látunk ismét a pályán, Bence!
− olvasható a keddi bejegyzésben.
Nagy kérdés, hogy a legkisebb Dárdai mégis mikor térhet vissza a csapatedzésekhez, de az mindenképpen biztató, hogy novemberi sérülése után ismét a pályán edzhetett. Balszerencséjére a Wolsburg nem is teljesít jól a német élvonalban, hiszen 27 fordulót követően a kiesést jelentő 17. helyen tanyázik, miközben az automatikus bennmaradó pozíció öt pontra van.
Érdekesség, hogy október 25-én, Dárdai egyetlen idénybeli Bundesliga-szereplésénél nyerni tudott a Wolsburg, akkor a Hamburg ellen 1-0-ra, jelenleg pedig tíz bajnoki óta nem szerzett három pontot az együttes.
