Visszatért az edzésekhez a VfL Wolsburg magyar válogatott középpályása. Dárdai Bence novemberben esett át térdműtéten, miután a csapat egyik edzésén elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, de most minden magyar szurkoló reménykedhet.

Dárdai Bence számára nem úgy alakult a 2025-2026-os szezon, ahogyan azt eltervezte. A háromszoros magyar válogatott középpályás mindössze egyetlen bajnokin lépett pályára a VfL Wolsburgnál, majd mire menesztették Paul Simonis vezetőedzőt, nagyon súlyos sérülést szenvedett. 

Dárdai Bence 2024-ben igazolt a Wolsburghoz
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Később kiderült, a legkisebb Dárdainak az elülső keresztszalagja szakadt el, a felépülése viszont a következő fázisba lépett, hiszen a Wolfsburg egy megnyugtató videóval jelentkezett.

Dárdai Bence újra a pályán

Ahogyan az a Bundesliga-csapat X-bejegyzéséből kiderült, a 20 éves középpályás ismét edzésmunkát végezhetett, a felvételen pár passzt, egy kis kocogást, valamint labdavezetést láthatunk Dárdaitól.

Örömmel látunk ismét a pályán, Bence!

− olvasható a keddi bejegyzésben.

Nagy kérdés, hogy a legkisebb Dárdai mégis mikor térhet vissza a csapatedzésekhez, de az mindenképpen biztató, hogy novemberi sérülése után ismét a pályán edzhetett. Balszerencséjére a Wolsburg nem is teljesít jól a német élvonalban, hiszen 27 fordulót követően a kiesést jelentő 17. helyen tanyázik, miközben az automatikus bennmaradó pozíció öt pontra van.

Érdekesség, hogy október 25-én, Dárdai egyetlen idénybeli Bundesliga-szereplésénél nyerni tudott a Wolsburg, akkor a Hamburg ellen 1-0-ra, jelenleg pedig tíz bajnoki óta nem szerzett három pontot az együttes.

  • Kapcsolódó tartalom

 

