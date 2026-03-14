A labdarúgó NB I 26. fordulójának keleti rangadója döntetlennel ért véget. A Debrecen hazai pályán hátrányba került a Nyíregyháza ellen, de végül egyenlíteni tudott.
Az első félidőben a Debrecennek volt több helyzete, főként Dzsudzsák és Bárány játszott rendkívül aktívan, a szünet előtt előbbi egy sárga lapot is kireklamált magának. A DVSC klasszisát a kezdés előtt köszöntötték, ugyanis a Kazincbarcika ellen játszotta 200. NB I-es mérkőzését.
A Debrecen nem tudott nyerni
A második félidőt is a hazai csapat kezdte dominánsabban, ám egy szöglet után mégis a Nyíregyháza szerzett vezetést, a berobbanó Temesvári nagy erővel fejelt a kapu bal oldalába. A tabella harmadik helyén álló Debrecen keményen nyomott az egyenlítésért, ami össze is jött, a 77. percben Gordic megpattanó lövése a vendégek kapujának jobb alsó sarkában kötött ki.
A kelet-magyarországi rangadó végül nem hozott több gólt, a meccs 1-1-es döntetlennel ért véget.
