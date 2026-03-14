Az első félidőben a Debrecennek volt több helyzete, főként Dzsudzsák és Bárány játszott rendkívül aktívan, a szünet előtt előbbi egy sárga lapot is kireklamált magának. A DVSC klasszisát a kezdés előtt köszöntötték, ugyanis a Kazincbarcika ellen játszotta 200. NB I-es mérkőzését.

A második félidőt is a hazai csapat kezdte dominánsabban, ám egy szöglet után mégis a Nyíregyháza szerzett vezetést, a berobbanó Temesvári nagy erővel fejelt a kapu bal oldalába. A tabella harmadik helyén álló Debrecen keményen nyomott az egyenlítésért, ami össze is jött, a 77. percben Gordic megpattanó lövése a vendégek kapujának jobb alsó sarkában kötött ki.

A kelet-magyarországi rangadó végül nem hozott több gólt, a meccs 1-1-es döntetlennel ért véget.