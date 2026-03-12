Live
Mint ismert, a Ferencváros labdarúgócsapata a vendég Braga ellen csütörtök este sorra kerülő mérkőzésen teremthet magának jó esélyt arra, hogy 1975 után ismét negyeddöntős legyen egy európai kupasorozatban, ami az Európa-ligában eddig elért bravúroknál is jelentősebb eredmény lenne. A Fradi kapuját biztosan nem a sérüléséből már visszatérő Dibusz Dénes fogja védeni, ugyanis a magyar válogatott kapus nem került vissza a bajnoki címvédő Európa-liga-keretébe.

Dibusz Dénes előbb a Fradi Kazincbarcika elleni MK-meccsén tért vissza a kapuba a hosszú sérülése után, majd az elmúlt hétvégén, a Nyíregyháza elleni bajnokin védett ismét az NB I-ben.

Dibusz Dénes nem lesz ott a Braga ellen a kapuban
Dibusz Dénes nem lesz ott a Braga ellen a kapuban
Fotó: Csudai Sándor  (†)

Dibusz Dénes visszakerült a Fradi El-keretébe?

Hiába tért vissza a Ferencváros kapujába 

Dibusz Dénes, a Braga elleni meccsen biztosan nem lehet majd a csapata segítségére. Az UEFA honlapján megjelentek szerint Robbie Keane úgy döntött, hogy nem változtat kapusposzton. Ez egyben azt is jelentheti, hogy nagy eséllyel ezúttal is Gróf Dávid őrzi majd a Ferencváros kapuját.

Gróf mellett Varga Ádám szerepel még kapusként az FTC keretében, illetve a B-keret tagjaként Radnóti Dániel és Tóth Zalán van még ott a listán. Dibusz Dénes neve meglepetésre viszont nem került fel a listára, hiába tért vissza a sérüléséből és „került két meccs a lábába."

A Groupama Arénában csütörtökön 21 órakor kezdődik a Ferencváros-Braga mérkőzés. A visszavágót jövő héten szerdán rendezik, a továbbjutó pedig a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.

