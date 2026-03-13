A labdarúgó NB I 26. fordulójának pénteki játéknapján a sereghajtó Kazincbarcika a nála csak kicsivel jobb helyzetben lévő Diósgyőr otthonában lépett pályára. A hazaik a Magyar Kupa negyeddöntője után köszönték meg Vladimir Radenkovicsnak a munkát, majd a helyére Nebojsa Vignjevicset nevezték ki, aki a bemutatkozó mérkőzésén döntetlent játszott az MTK ellen.

A Kazincbarcika is nyert a Diósgyőr ellen

Hatalmas verést kapott a Diósgyőr

A miskolciaknak nagyon kellett volna a péntek esti győzelem, hiszen három pont esetén beelőzhették volna az MTK-t, amely a bajnoki címre hajtó ETO otthonában lép majd pályára. A Kazincbarcika azonban átírta Vignjevics terveit, hiszen már a 11. percben egy kellemetlen lövéssel megszerezte a vezetést, majd még az első félidő hosszabbításában Kartik Bálint büntetőjével megduplázta az előnyt.

A fordulást követően aztán még nagyobb bajba került a Diósgyőr, amikor Lamin Colley az 56. percben megkapta a második sárga lapját, és ezért ki is állította a játékvezető. A házigazda sorsa talán itt pecsételődött meg végleg, ugyanis tizenöt perccel később Nyíri Vince meglőtte a Kazincbarcika harmadik találatát, majd nem sokkal később Klausz Milán beállította a 4-0-s végeredményt.

A begyűjtött három ponttal a Kazincbarcika csökkentette a távolságot a Diósgyőrrel szemben, bár a lemaradásuk így is jelentős a tabellán. A Diósgyőr szintén maradt a kiesőzónában, s amennyiben az MTK pontot tud gyűjteni Győrben, úgy Vignjevics csapata még nagyobb bajba kerülhet hét fordulóval a vége előtt.