A labdarúgó NB I 26. fordulójában a Diósgyőr súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett el hazai pályán a sereghajtó Kazincbarcika ellen. A kiesési rangadón hamar vezetést szereztek a vendégek, majd Lamin Colley kiállítása után esélyt sem adtak a riválisnak. A lefújást követően elszabadultak az indulatok, a DVTK ultrái Facebook-posztban jelezték újra az elégedetlenségüket, szombat délelőtt pedig kiderült, hogy ez volt Kovács Zoltán utolsó diósgyőri mérkőzése.

Azonnali hatállyal távozik a Diósgyőr sportigazgatója

Távozik a Diósgyőr sportigazgatója

Kovács Zoltán június 9-én, Horváth Csenger távozása után tért vissza a Diósgyőrhöz, viszont a korábbi újpesti szakember nem tudta megközelíteni a korábbi sikereket. A DVTK jelenleg a Fizz Liga kiesést jelentő 11. pozíciójában áll, viszont a Kazincbarcika elleni súlyos vereséggel megpecsételődött a sorsa. A klub ügyvezetője, Petrán Vilmos szombat délelőtt hivatalos közleményben köszönte meg Kovács munkáját.

„Bíztunk benne, hogy Kovács Zoltán meg tudja ismételni a korábbi sikereit Diósgyőrben, amikor Ligakupa-győzelem és a Magyar Kupa döntő fűződött a nevéhez a 2013/2014-es idényben. Azonban a csapat nem csak, hogy nem tudott a korábbi szinten teljesíteni, hanem a Kazincbarcika elleni szégyenteljes vereséget követően, hét fordulóval a bajnokság vége előtt kieső helyen áll. Mint minden mérkőzés után, most is azonnal leültem a sportigazgatóval átbeszélni a látottakat, de most jeleztem neki, hogy ez után a mérkőzés után nem tudjuk folytatni a közös munkát. Ezzel egyébként a sportigazgató is egyetértett, ezért azonnali hatállyal szerződést bontottunk Kovács Zoltánnal” − olvasható a Diósgyőr közleményében.

Nagyon sajnálom, hogy ezúttal nem tudtam olyan sikeres lenni, mint korábban. Továbbra is hiszem, hogy sokkal több van ebben a csapatban, mint amit a jelenlegi helyezése mutat. Kívánom a DVTK-nak, hogy a jövőben érje el azokat az eredményeket, amelyeket a klub a hagyományai és a szurkolótábora miatt is megérdemel

− fogalmazott Kovács Zoltán.

A nehéz helyzetben lévő Diósgyőr, amely nemrégiben váltott vezetőedzőt, az NB I soron következő fordulójában a Nyíregyháza otthonában lép pályára.