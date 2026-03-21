A Diósgyőr borzalmas formában ment bele a keleti rangadóba. A miskolci csapat a tavaszi szezonban mindössze egy meccset nyert a nyolc lejátszott bajnokijából, ezzel köszönhetően pedig lecsúszott a kiesés jelentő 11. helyre. A Nyíregyháza a Diósgyőrrel teljesen ellentétes utat jár be. Bódog Tamás együttese szenzációsan szerepel a tavaszi szezonban, a Szpari mindössze egy meccset veszített, azt is a bajnoki címvédő Ferencváros ellen.

A Nyíregyháza a Diósgyőr legyőzésével óriási lépést tett a bennmaradás felé

A Diósgyőr egyre mélyebb gödörben

A találkozó igazi „hatpontos” összecsapás volt, ugyanis a két csapatot két helyezés és négy pont választotta el egymástól a tabellán. A korábban bojkottot hirdető diósgyőri szurkolók is érezték, hogy most kell igazán a csapat mögé állniuk, így a bajnoki hajrára félretették a vezetőséggel szemben sérelmeiket, is visszatértek a lelátóra, hogy győzelembe hajszolják csapatukat.

Mindkét csapat óvatosan, kevés kockázatot vállalva kezdett, érződött, hogy a bennmaradás szempontjából nagy jelentősége van a keleti rangadó végeredményének. Ennek megfelelően helyzet egyáltalán nem alakult ki, a játékosok legfeljebb távolról próbálkoztak lövéssel, de ezek rendre elkerülték a kaput. Az idő múlásával a kieső helyen álló DVTK fokozatosan veszélyesebbé vált riválisánál, mivel számára volt kedvezőtlenebb a döntetlen, ennek ellenére több mint fél órát kellett várni az első védésre: Szakos kísérletét a nyíregyházi hálóőr hárította, akinek a szünet előtt is akadt dolga, jó ütemű kijövetelének köszönhetően a pihenőig nem született gól.

A hazaiak teljesen más felfogásban futottak ki a folytatásra, azonnal ráerőltették az akaratukat a DVTK-ra. A diósgyőri kapus, Sentic bravúrja előbb a góltól, a videobíró pedig a kiállítástól mentette meg a vendégeket, de a nyíregyházi nyomás tíz perc után góllá érett egy szögletet követően.

A piros-kékek lendületben maradtak, s bár egy helyzete akadt a piros-fehéreknek is, Tijani duplája a 81. percre eldöntötte az összecsapást.

A második gól után szétesett a vendégcsapat, így a végére akár még nagyobb különbségű vereséget szenvedhetett volna, ami azzal együtt is igaz, hogy a hajrában egy védelmi hibát kihasználva szépített.