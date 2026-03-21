A Diósgyőr borzalmas formában ment bele a keleti rangadóba. A miskolci csapat a tavaszi szezonban mindössze egy meccset nyert a nyolc lejátszott bajnokijából, ezzel köszönhetően pedig lecsúszott a kiesés jelentő 11. helyre. A Nyíregyháza a Diósgyőrrel teljesen ellentétes utat jár be. Bódog Tamás együttese szenzációsan szerepel a tavaszi szezonban, a Szpari mindössze egy meccset veszített, azt is a bajnoki címvédő Ferencváros ellen.
A Diósgyőr egyre mélyebb gödörben
A találkozó igazi „hatpontos” összecsapás volt, ugyanis a két csapatot két helyezés és négy pont választotta el egymástól a tabellán. A korábban bojkottot hirdető diósgyőri szurkolók is érezték, hogy most kell igazán a csapat mögé állniuk, így a bajnoki hajrára félretették a vezetőséggel szemben sérelmeiket, is visszatértek a lelátóra, hogy győzelembe hajszolják csapatukat.
Mindkét csapat óvatosan, kevés kockázatot vállalva kezdett, érződött, hogy a bennmaradás szempontjából nagy jelentősége van a keleti rangadó végeredményének. Ennek megfelelően helyzet egyáltalán nem alakult ki, a játékosok legfeljebb távolról próbálkoztak lövéssel, de ezek rendre elkerülték a kaput. Az idő múlásával a kieső helyen álló DVTK fokozatosan veszélyesebbé vált riválisánál, mivel számára volt kedvezőtlenebb a döntetlen, ennek ellenére több mint fél órát kellett várni az első védésre: Szakos kísérletét a nyíregyházi hálóőr hárította, akinek a szünet előtt is akadt dolga, jó ütemű kijövetelének köszönhetően a pihenőig nem született gól.
A hazaiak teljesen más felfogásban futottak ki a folytatásra, azonnal ráerőltették az akaratukat a DVTK-ra. A diósgyőri kapus, Sentic bravúrja előbb a góltól, a videobíró pedig a kiállítástól mentette meg a vendégeket, de a nyíregyházi nyomás tíz perc után góllá érett egy szögletet követően.
A piros-kékek lendületben maradtak, s bár egy helyzete akadt a piros-fehéreknek is, Tijani duplája a 81. percre eldöntötte az összecsapást.
A második gól után szétesett a vendégcsapat, így a végére akár még nagyobb különbségű vereséget szenvedhetett volna, ami azzal együtt is igaz, hogy a hajrában egy védelmi hibát kihasználva szépített.
A hazaiak nagy lépést tettek a bennmaradás felé, mivel a sikerükkel hét pontra eltávolodtak a közvetlen riválisuktól, azaz egyben a kieső zónától is. A miskolci csapat immár öt kör óta nyeretlen, ebből új vezetőedzőjének, Nebojsa Vignjevicnek ez volt a harmadik találkozója. A Diósgyőr hátránya továbbra is három pont az éppen vonal feletti MTK Budapesttel szemben.
Fizz Liga, 27. forduló:
Nyíregyháza Spartacus FC-Diósgyőri VTK 3-1 (0-0)
Nyíregyháza, 7093 néző, v.: Csonka
Nyíregyháza Spartacus FC: Kovács D. - Jovanov, Dreskovic, Temesvári, Katona L. - Toma (Nagy D., 87.), Kovács M., Katona B. (Manner, a szünetben), Antonov (Katona M., 82.) - Kvasina (Babunski, 85.), Tijani
Diósgyőri VTK: Sentic - Szakos, Szatmári, Bárdos (Bokros, 68.), Pető (Varga Z., 63.) - Roguljic (Babos, 75.), Esiti, Vallejo, Tamás M. - Bényei (Sajbán, 75.), Saponjic (Ambrose, 63.)
gólszerzők: Katona L. (55.), Tijani (72., 81.), illetve Sajbán (88.)
sárga lap: Saponjic (45+2.), Bárdos (52.), Esiti (57.)
