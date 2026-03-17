A klubvezetés szerint tudatos döntés volt, hogy házon belülről választották ki az új sportigazgatót. Petrán Vilmos, a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője hangsúlyozta, Vincze Richárd nemcsak szakmailag felkészült, hanem a klubot és annak közegét is belülről ismeri.

Vincze Richárd, a Diósgyőr új sportigazgatója

„Egy jól képzett és ízig-vérig diósgyőri sportszakembert választottunk a sportigazgatói posztra. Elkötelezettek vagyunk a kollégák fejlesztésében, Vincze Richárd a klub támogatásával szerezte meg az UEFA Pro diplomát, és ezen kívül is mindenben támogattuk, hogy azzá a szakemberré váljon, akit most megfelelőnek gondolunk a feladatra. Tíz éve dolgozik a DVTK Labdarúgó Sportakadémián, jelenleg szakmai igazgatóként. Így jól ismeri a keretet, különösen a saját nevelésű fiatalokat, valamint a stáb tagjainak egy részével korábban együtt dolgozott az akadémián.”

Az ügyvezető szerint a kinevezéssel az is fontos szempont volt, hogy még közelebb kerüljön egymáshoz az akadémiai képzés és az első csapat működése.

Diósgyőri kinevezés: öröm és megtiszteltetés

Vincze Richárd érthetően nagy érzelmekkel fogadta a felkérést, hiszen számára a DVTK nemcsak munkahely, hanem gyerekkora meghatározó klubja is.

Hatalmas örömöt és még nagyobb megtiszteltetést éreztem, amikor felkértek sportigazgatónak. Pedig már azt is nagy dolognak tartottam, amikor gyerekkorom kedvenc klubjának második csapatát irányítottam néhány éve, majd akadémiai vezető lettem, illetve tavaly az első csapatot vezettem egy mérkőzés erejéig.

Az új sportigazgató világosan beszélt az azonnali célokról: most nincs fontosabb annál, hogy a DVTK megőrizze élvonalbeli tagságát. Ennek érdekében teljes támogatásáról biztosította Nebojša Vignjević vezetőedzőt és stábját is.

„Rövid távon az élvonalbeli tagságunk meghosszabbítása a legfontosabb feladatunk, amihez minden segítséget meg fogunk adni Nebojša Vignjević vezetőedzőnek és stábjának. A bennmaradás közös felelősség, a klub minden dolgozójának, de legfőképpen a játékosoknak és a szakmai stábnak át kell érezniük a helyzet súlyát. Ebből csak együtt, egységgel és szenvedéllyel tudunk jól kijönni.”