A labdarúgó NB I 26. fordulójának pénteki játéknapján kiesési rangadót rendeztek, mely során a sereghajtó Kazincbarcika 4-0-s győzelmet aratott a Diósgyőr otthonában. Miskolcon még nem érett be a nemrégiben érkezett Nebojsa Vignjevics munkája, hiszen egy MTK elleni döntetlennel debütált, most pedig hazai környezetben kapott négy gólt a csapata.

Nyeretlen az edzőváltás óta a Diósgyőr

A Diósgyőr ultrái kiborultak a megalázó vereség után

A DVTK keménymagjának már korábban is elegük lett, amikor januárban a Facebook-oldalukon hirdettek a bojkottot, akkor úgy fogalmaztak, hogy ameddig Radenkovics és stábja a helyén marad, addig a szurkolói csoportok távol tartják magukat a hazai és idegenbeli mérkőzésektől. A Kazincbarcika elleni súlyos vereség azonban ismét elszabadultak a indulatok.

„Takarodjatok Diósgyőrből! Kovács "kifújjuk az orrodat" mi is úgy, mint a csapatodnak a Kazincbarcika! Lesz benne részed, ne aggódj! A pályán: nulla tartás, a lelátón pedig a vezetés kozmetikázza a számokat. Ingyenjegyekkel teleszórni a városi iskolákat, dolgozói családtagokat kivezényelni a lelátóra. Szánalomgyár. Szégyent hoztok csak a klubra. Hosszú szenvedés után, Diósgyőrben 2026. március 13-án, pénteken meghalt a foci...” — olvasható az ultrák Facebook-bejegyzésben.