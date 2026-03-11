Gianni Infantino a Donald Trumppal folytatott találkozó után úgy fogalmazott: az amerikai elnök a megbeszélések során többször is hangsúlyozta, hogy az iráni csapatot természetesen meghívják az Egyesült Államokban sorra kerülő tornára. A FIFA elnöke hozzátette, egy olyan eseményre, mint a világbajnokság, mindenkinek szüksége van, mert az szerinte jobban összehozza az embereket, mint valaha.

Természetesen Donald Trump számára is óriási esemény a nyári labdarúgó-világbajnokság

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, így az iráni válogatott esetleges részvétele már jóval a torna rajtja előtt politikai kérdéssé vált — jelentette az MTI.

A Donald Trump-ígéret ellenére Teheránban még nem biztosak az indulásban

Infantino bejelentése ellenére továbbra sem tekinthető biztosnak az iráni csapat világbajnoki szereplése, mivel a válogatott saját döntése alapján is visszaléphet a tornától. Mehdi Taj, az Iráni Labdarúgó Szövetség elnöke korábban már utalt erre a lehetőségre.

Taj az ISNA iráni hírügynökségnek nyilatkozva úgy fogalmazott: milyen értelmes ember küldené a nemzeti csapatát az Egyesült Államokba, ha a világbajnokság politikailag annyira terhelt lenne, mint Ausztráliában. Ezzel az iráni női válogatott ausztráliai szereplésére utalt.

Politikai feszültség kíséri az iráni válogatott szereplését

Az iráni női csapat szereplése korábban komoly visszhangot váltott ki: első csoportmérkőzésükön a játékosok nem énekelték a himnuszt, a következő találkozón viszont már tisztelegve hallgatták végig. A csapat kiesése után öt játékos elfogadta az ausztrál kormány humanitárius vízumajánlatát.

A férfiválogatott a világbajnokság csoportkörében június 15-én Új-Zéland, június 21-én Belgium ellen lépne pályára a kaliforniai Inglewoodban, majd a G csoport zárófordulójában, június 26-án Seattle-ben Egyiptommal találkozna.

A 2026-os világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik meg közösen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.