Egészen elképesztő jelenet játszódott le a Borussia Dortmund és a Bodø/Glimt Bajnokok Ligája-meccsén. A norvég csapat fanatikus szurkolója nem mindennapi módját választotta az ünneplésnek: a lelátón, a mérkőzés közben egy mobil hajvágóval estek neki a hajának. A jelenetet látva a körülötte ülő drukkerek is nevetni kezdtek, a felvétel pedig pillanatok alatt bejárta az internetet.

A Redditen terjedő videó alapján a szokatlan ünneplés a Dortmund elleni idegenbeli meccsen került képernyőre. A DAZN közvetítése megmutatta, ahogy a Bodø/Glimt egyik drukkerének a stadion lelátóján, a helyén ülve vágják a haját egy géppel. Azaz, valaki gyakorlatilag rögtönzött fodrászszalont csinált a tribünön.

Nagyon jó manapság Bodø/Glimt-drukkernek lenni, a csapat parádézik a BL-ben Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB
Nagyon jó manapság Bodø/Glimt-drukkernek lenni, a csapat parádézik a BL-ben
Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

Örülhetnek a Bodø/Glimt-drukkerek: zsinórban öt BL-meccset nyert a csapat

A norvég csapat egészen elképesztő sorozatot produkál a Bajnokok Ligájában, egymás után ezt az öt meccset nyerte meg:

  • Bodø/Glimt–Manchester City 3-1
  • Atlético Madrid–Bodø/Glimt 1-2
  • Bodø/Glimt–Inter 3-1
  • Inter–Bodø/Glimt 1-2
  • Bodø/Glimt–Sporting CP 3-0
[DAZN] Bodø/Glimt won 5 games in a row in the Champions League and one fan marked the occasion with a haircut in the stands.
by u/Sparky-moon in soccer

Vagyis, a Dortmund elleni 2-2-es döntetlen után a Bodø/Glimt sorozatban öt BL-meccsen győzött, ami egészen hihetetlen teljesítmény egy ilyen kis költségvetésű klubtól.

