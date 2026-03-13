Egészen elképesztő jelenet játszódott le a Borussia Dortmund és a Bodø/Glimt Bajnokok Ligája-meccsén. A norvég csapat fanatikus szurkolója nem mindennapi módját választotta az ünneplésnek: a lelátón, a mérkőzés közben egy mobil hajvágóval estek neki a hajának. A jelenetet látva a körülötte ülő drukkerek is nevetni kezdtek, a felvétel pedig pillanatok alatt bejárta az internetet.
A Redditen terjedő videó alapján a szokatlan ünneplés a Dortmund elleni idegenbeli meccsen került képernyőre. A DAZN közvetítése megmutatta, ahogy a Bodø/Glimt egyik drukkerének a stadion lelátóján, a helyén ülve vágják a haját egy géppel. Azaz, valaki gyakorlatilag rögtönzött fodrászszalont csinált a tribünön.
Örülhetnek a Bodø/Glimt-drukkerek: zsinórban öt BL-meccset nyert a csapat
A norvég csapat egészen elképesztő sorozatot produkál a Bajnokok Ligájában, egymás után ezt az öt meccset nyerte meg:
- Bodø/Glimt–Manchester City 3-1
- Atlético Madrid–Bodø/Glimt 1-2
- Bodø/Glimt–Inter 3-1
- Inter–Bodø/Glimt 1-2
- Bodø/Glimt–Sporting CP 3-0
Vagyis, a Dortmund elleni 2-2-es döntetlen után a Bodø/Glimt sorozatban öt BL-meccsen győzött, ami egészen hihetetlen teljesítmény egy ilyen kis költségvetésű klubtól.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!