A Redditen terjedő videó alapján a szokatlan ünneplés a Dortmund elleni idegenbeli meccsen került képernyőre. A DAZN közvetítése megmutatta, ahogy a Bodø/Glimt egyik drukkerének a stadion lelátóján, a helyén ülve vágják a haját egy géppel. Azaz, valaki gyakorlatilag rögtönzött fodrászszalont csinált a tribünön.

Nagyon jó manapság Bodø/Glimt-drukkernek lenni, a csapat parádézik a BL-ben

Fotó: FREDRIK VARFJELL / NTB

Örülhetnek a Bodø/Glimt-drukkerek: zsinórban öt BL-meccset nyert a csapat

A norvég csapat egészen elképesztő sorozatot produkál a Bajnokok Ligájában, egymás után ezt az öt meccset nyerte meg:

Bodø/Glimt–Manchester City 3-1

Atlético Madrid–Bodø/Glimt 1-2

Bodø/Glimt–Inter 3-1

Inter–Bodø/Glimt 1-2

Bodø/Glimt–Sporting CP 3-0

Vagyis, a Dortmund elleni 2-2-es döntetlen után a Bodø/Glimt sorozatban öt BL-meccsen győzött, ami egészen hihetetlen teljesítmény egy ilyen kis költségvetésű klubtól.

