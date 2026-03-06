A szerb szakember bő egy éven belül másodszor távozott a klubtól, tavaly februárban egy év után köszönt el tőle a DVTK, júniusban azonban – az új vezetés felállása után – visszakerült a posztra. A 48 éves trénernek ezúttal kevesebb idő jutott a kispadon, második ténykedése alatt 28 mérkőzésen nyolc győzelmet aratott a gárda kilenc döntetlen és 11 vereség mellett. Korábban másodedzőként is szerepelt vállalt a klub szakmai stábjának munkájában.

Már nem Vladimir Radenkovic a DVTK edzője

Fotó: Vajda János/MTI

A DVTK edzőjét menesztették

„Kiváló szakembernek és nagyszerű embernek tartjuk Vladimir Radenkovicot, ezért az eredmények elmaradása ellenére kitartottunk mellette” – fogalmazott a klub honlapján Kovács Zoltán sportigazgató.

Azonban csütörtök este eldőlt, hogy ebben az idényben már csak az NB I-es tagság megőrzése lehet a célunk. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem szerencsés az időzítés, azonban lépnünk kellett,

ezért azonnali hatállyal szerződést bontottunk a vezetőedzővel. Ezzel párhuzamosan újabb szakaszába lépett a potenciális utódjával folytatott tárgyalássorozat, akinek nemsokára bejelentjük a személyét” – idézte az MTI a DVTK sportigazgatójának szavait.

A bajnokságban a legutóbbi nyolc találkozójából csak egyet nyert meg az együttes, amely így a kiesést jelentő 11. helyen áll, csütörtökön pedig a Magyar Kupa negyeddöntőjében a másodosztályban listavezető Honvéd otthonában szenvedett vereséget és búcsúzott a sorozattól.