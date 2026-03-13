Nebojsa Vignjevics gratulált a Kazincbarcika csapatának a győzelemhez, de a mérkőzés után meglehetősen csalódottan nyilatkozott. Az új vezetőedző hazai debütálása nem sikerült jól, szerint a DVTK saját magát verte meg a Fizz Liga 26. fordulójában.

A DVTK példát vehet a Barcikáról?

A DVTK példát vehet a Barcikáról?

Vignjevics arra számított, hogy a Miskolc lesz az agresszívabb csapat az összecsapáson, mert óriási szükségük van a pontokra.

„Nagyon idegesen játszottunk ma, rengeteg hibát vétettünk, úgy érzem, hogy minden ellenünk dolgozott” – értékelte a látottakat a Diósgyőri VTK vezetőedzője.

A korán bekapott gól, a piros lap... Egyszerűen hihetetlen, hogy minden így történt. Legfőképpen saját magunkat okolhatjuk ma, mindent megtettünk azért, hogy így alakuljon ez a mérkőzés.”

A miskolciak csatára, Lamin Colley pocsék meccset játszott. Megítéltek róla egy büntetőt az első félidő hosszabbításában, majd az 56. percben megkapta második sárgáját, így a kiállítás sorsára jutott. Vignjevics csupán annyit mondott: „én tettem be a csapatba, az én felelősségem”.

„Az öltözőben azt mondtam a fiúknak a lefújás után, hogy saját maguk önbecsüléséért kell játszani. Nem azért vagyunk itt, hogy ne tegyünk semmit ebben a helyzetben, keményen kell dolgoznunk. Példát vehetünk a Barcikáról, az önbizalmukról. Meg kell változtatni a fejekben a dolgokat, ezért vagyunk itt” – zárta gondolatait a vezetőedző.