Kórházba került a Fenerbahce edzője, Domenico Tedesco

Fotó: YASIN AKGUL / AFP

Súlyos fertőzés miatt került kórházba a Fenerbahce edzője

A 40 éves olasz-német szakember vírusos fertőzést kapott el, ami magas lázzal járt, emiatt már a múlt hétvégi Antalyaspor elleni bajnokit is kellett hagynia. A korábbi belga szövetségi kapitány állapota azonban nem javult, így kórházba került, ahol megállapították, hogy tüdőgyulladása van. Jelenleg gyógyszeres kezelést kap.

Tedesco a szerdai Gaziantep elleni török kupa mérkőzést is kénytelen kihagyni, helyét Zeki Murat Göle segédedző veszi át. A Fenerbahce – amely az Európa-liga alapszakaszában a Ferencvárossal is összecsapott – közleménye szerint Tedesco várhatóan a hétvégi Samsunspor elleni bajnokin térhet vissza, amennyiben az egészségi állapota ezt megengedi.

A Fenerbahçe jelenleg a török bajnokság második helyén áll, négy pont hátrányban a Sallai Roland csapata, a címvédő Galatasaray mögött.

Tedesco többek között korábban a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig vezetőedzője volt. 2021 decembere és 2022 szeptembere között 38 meccsen irányította a lipcseieket, akikkel egy német kupát nyert.