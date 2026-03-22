A hétvégén a portugál Ponte de Frielas és az AD Bobadelense U11-es csapatai csaptak össze. A mérkőzésen nagy port kavart egy egészen döbbenetes jelenet, amikor a vendégek másodedzője, Vasco Lourenco rátámadt a játékvezetőre, Ponte Frielasra.

Botrány Portugáliában: lefejelte a bírót az edzőt

A közösség médiában megjelent felvételek szerint Lourenco váratlanul berohant a pályára egy rövid szóváltás után lefejelte a bírót, aki az ütéstől azonnal a földre esett. A sokkoló pillanat ráadásul a pályán lévő gyerekek szeme láttára történt. Az incidens IDE kattintva tekinthető meg.

A Bobadelense közleményben kért bocsánatot az azóta már menesztett edző viselkedéséért, amit elfoghatatlannak nevezett.

„A mérkőzés alatt az egyik segédedzőnk teljesen elfogadhatatlan viselkedést tanúsított, ami a játékvezető elleni fizikai támadáshoz vezetett. Őszintén sajnáljuk az esetet, és bocsánatot kérünk az érintett játékvezetőtől, a sportolóktól, a szülőktől, a Lisszaboni Labdarúgó Szövetségtől és a Döntőbíróságtól. Szeretnénk leszögezni, hogy ez semmilyen módon nem tükrözi a klub értékeit, sem azt a fajta edzőképzést, amit az etika zászlaja alatt népszerűsítünk” – írta a klub hangsúlyozva, hogy maximumalisan elhatárolódnak az erőszaktól, különösen egy gyerekeknek rendezett futballmérkőzésen.

A portugál csapat emellett megerősítette, hogy fegyelmi eljárást is indított az ügyben.