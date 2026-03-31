Az argentin csatár, Emiliano Sala 2019 januárjában, mindössze 28 évesen vesztette életét, amikor a repülőgép, amely őt új csapatához, a Cardiffhoz szállította, a La Manche csatornába zuhant.
Meddig tart még az Emiliano Sala halála kapcsán kirobbant per?
A tragédiában a pilóta, David Ibbotson is életét vesztette. Sala éppen egy 15 millió fontos átigazolás véglegesítésére utazott, amelytől a Cardiff nagyon sokat remélt.
A klub évek óta próbált kártérítést szerezni a Nantes-tól, arra hivatkozva, hogy a játékos kulcsszerepet játszhatott volna a bennmaradás kiharcolásában az angol élvonalban. A csapat végül kiesett a Premier League-ből a 2018–2019-es szezon végén, majd azóta is lejtmenetben van.
A mostani ítélet azonban nem adott helyt a Cardiff érvelésének. A nantes-i bíróság kimondta, hogy a klub nem szenvedett bizonyítható reputációs kárt, és ezzel együtt kötelezte a klubot 400 ezer font megfizetésére jogi költségek és erkölcsi kártérítés címén a Nantes javára.
A döntés értelmében az összeget azonnal ki kell fizetni, függetlenül attól, hogy a Cardiff esetleg fellebbez-e.
A jogvita egyik kulcskérdése az volt, hogy az utazást megszervező ügynök, Willie McKay a Nantes megbízásából járt-e el. A Cardiff ezt állította, a francia klub azonban tagadta, és hangsúlyozta, hogy csak McKay fia, Mark állt kapcsolatban velük az átigazolás során.
Nem ez az első jogi veresége a Cardiffnak az ügyben: korábban a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) is kötelezte őket arra, hogy fizessék ki az átigazolási díj első, 5,3 millió fontos részletét a Nantes számára.
A walesi klub tavaly decemberben még úgy nyilatkozott, hogy a Nantes-nak felelősséget kell vállalnia a történtekért, különösen Willie McKay szerepe miatt. A bírósági tárgyalás előtt kiadott közleményükben hangsúlyozták: az ügy nem arról szól, hogy ártsanak a labdarúgásnak, hanem a foci integritásának védelméről, valamint a magasabb szintű szabályozás szükségességéről az átigazolások terén.
A Cardiff egyelőre nem döntött arról, hogy fellebbez-e az ítélet ellen, de az biztos, hogy a tragikus eset és annak jogi utóélete továbbra is mély nyomot hagy a futball világában.