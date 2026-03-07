A labdarúgó NB I 25. fordulójának szombati első mérkőzésén a listavezető ETO FC Győr annak a Zalaegerszegben az otthonába látogatott, amely a 2025-2026-os idényben még egyszer sem kapott ki a győriektől. A mérkőzést megelőzően mindkét együttes Magyar Kupa-továbbjutást ünnepelhetett, a ZTE a Honvéd, míg a Győr a Ferencváros ellen lép pályára a kiírás elődöntőjében.

Zseljko Gavrics egyenlített az ETO színeiben

Fotó: ETO FC/Facebook

Az ETO nem bírt idén a Zalaegerszeggel

Már két és fél perc után vezetést szerzett a Zalaegerszeg, mivel Joao Victor az öt és feles jobb oldali sarkától lőtt a bal alsó sarokba, csakhogy az asszisztens lest jelzett. Háromperces VAR-ellenőrzés következett, amelynek végén kiderült, hogy az ellenféltől került a brazil csatárhoz a labda. A folytatásban is inkább az előnyben futballozó zalaiak játéka érvényesült, vagyis a zárt védekezés következtében a vendégek csak elvétve jutottak el az ellenfél tizenhatosáig. Így viszont unalmas játszadozással teltek a percek, a gólon kívül nem volt egyetlen helyzet sem. A négyperces hosszabbítás végén mégis egyenlített a listavezető, mert egy oldalszabadrúgás után Nfasu Njie lábáról csapattársa, Zeljko Gavric elé pattant a labda, a középpályás pedig a bal alsó sarokba gurított – írja az MTI.

Fordulás után csak minimálisan javult a színvonal, a győriek gyakrabban jutottak el a zalai büntetőterületen belülre, és Bánáti Kevin, valamint Schön Szabolcs közeli lövésénél is Gundel-Takács Bence védése kellett, hogy a hazaiak ne kerüljenek hátrányba. Később további két nagy helyzetet is kidolgoztak a győriek, Zivkovic lövése pedig a jobb kapufán csattant, míg a Zalaegerszeg jobbára a középpálya közepén próbált támadást vezetni, sikertelenül. Aztán a hajrában újított a hazai csapat, előbb Kiss Bence csavart a bal alsó sarok irányába, de a vetődő Megyeri Balázs bravúrral szögletre ütötte a labdát. A sarokrúgást követően azonban Maxsuell Alegria a tizenhatos jobb oldali sarkától átemelte a kapuson a labdát, ami a kapu jobb oldalába hullott.

Bár a győriek maradtak az első helyen, ha a Ferencváros vasárnap nyer a Nyíregyháza vendégeként, visszaveszi a vezetést a tabellán.