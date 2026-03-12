Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos

Itt az oroszok pusztító bosszúja - új szintre lépett a háború

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Ferencváros labdarúgócsapata a vendég Braga ellen csütörtök este sorra kerülő mérkőzésen teremthet magának jó esélyt arra, hogy 1975 után ismét negyeddöntős legyen egy európai kupasorozatban, ami az Európa-ligában eddig elért bravúroknál is jelentősebb eredmény lenne. A meccs kapcsán a Fradi legendája, Lipcsei Péter nyilatkozott a portugál O’Jogo sportlapnak és emlékezett meg a tragikus körülmények között elhunyt Fehér Miklósra.

Lipcsei Péter számára a múlt és a tragédia összefonódik: egykori Ferencváros- és FC Porto-játékos az FTC és az Braga Európa-liga nyolcaddöntője kapcsán nyilatkozott az O’Jogo sportlapnak, és az interjúban szívszaggatóan emlékezett Fehér Miklósra. 

Lipcsei Péter Fehér Miklósra emlékezett
Lipcsei Péter Fehér Miklósra emlékezett 
Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

Lipcsei Péter szívszaggatóan emlékszik Fehér Miklósra

Fehér Miki és Buzsáky Ákos utánam játszottak az FC Portóban, és Miki a Bragánál is letette a névjegyét. Én már otthon voltam, amikor az a tragédia történt vele a Benfica–Guimaraes meccsen. Ő olyan volt nekem Portóban, mintha a harmadik fiam lett volna”

 – idézte Lipcsei.

A legendás magyar játékos elmondta, hogy 1998 őszén – mielőtt Ausztriába igazolt – Fehér Miklós minden nap vele volt az otthonában, és az edzések után mindig közös programokat csináltak. 

„Mai napig nagyon nehéz belegondolni és beszélni arról, ami történt vele. Nagyon jó kapcsolatot ápoltam Miki szüleivel is” – tette hozzá.

Fehér Miklós 2004. január 25-én, mindössze 24 évesen hunyt el tragikus hirtelenséggel a Benfica játékosaként, amikor a meccs közben, a pályán esett össze. Fehér a 2000/01-es szezonban a Braga csapatánál játszott kölcsönben a Portótól, a személye már csak ezért is felvetődik most az El-meccs kapcsán. 

Lipcsei hozzátette, a szívét a közelmúltban 

elhunyt Jorge Costa emléke is fájdalommal tölti el. Az FC Porto egykori csapatkapitánya, a 2004-es BL-győztes csapat védője 53 évesen hunyt el. A legenda már a klub sportigazgatójaként dolgozott, amikor az edzőközpontjában végzetes szívrohamot kapott.

Ami a Bragát illeti, az Európa-ligában 2011-ben döntős csapat jelenleg negyedik helyen áll hazája bajnokságában, hátránya azonban jelentős, húsz pont a listavezető FC Portóval szemben. A Braga nemcsak a portugál élvonalban, hanem az El mostani idényében is meglehetősen hullámzó teljesítményt nyújtott, mert bár nyert a Celtic és a francia Nice otthonában, csak döntetlent játszott Glasgow-ban a Rangers, illetve Deventerben a holland Go Ahead Eagles vendégeként. Az együttes ennek ellenére hatodikként zárt az alapszakaszban - két ponttal többet szerezve a Ferencvárosnál -, így nem kellett még egy párharcot megvívnia a nyolcaddöntős szereplésért. A főpróba nem sikerült rosszul a Bragának, mert bár nem nyert szombaton, de a 2-2-es döntetlen értékesnek számít a második Sporting Lisboa ellen. A portugál gárda a következő bajnokiját az FTC-hez hasonlóan elhalasztotta, így a budapesti meccs után mindkét fél zavartalanul készülhet majd a visszavágóra.

Az FTC–Braga Európa-liga nyolcaddöntő első meccsét csütörtökön 21 órától rendezik az Üllői úton, a portugáliai visszavágóra pedig jövő szerdán (16.30) kerül sor.

A Fradi a Liverpool sorsára jut a portugál sztárcsapat ellen?
Újabb varázslatra készül a Fradi az Európa-ligában
A Braga vezetőedzője nem kertelt a Fradi kapcsán a nyolcaddöntő előtt
Keane a Fradi-Braga előtt: Kívülről talán ők az esélyesek
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!