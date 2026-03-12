Lipcsei Péter számára a múlt és a tragédia összefonódik: egykori Ferencváros- és FC Porto-játékos az FTC és az Braga Európa-liga nyolcaddöntője kapcsán nyilatkozott az O’Jogo sportlapnak, és az interjúban szívszaggatóan emlékezett Fehér Miklósra.

Lipcsei Péter Fehér Miklósra emlékezett

Fehér Miki és Buzsáky Ákos utánam játszottak az FC Portóban, és Miki a Bragánál is letette a névjegyét. Én már otthon voltam, amikor az a tragédia történt vele a Benfica–Guimaraes meccsen. Ő olyan volt nekem Portóban, mintha a harmadik fiam lett volna”

– idézte Lipcsei.

A legendás magyar játékos elmondta, hogy 1998 őszén – mielőtt Ausztriába igazolt – Fehér Miklós minden nap vele volt az otthonában, és az edzések után mindig közös programokat csináltak.

„Mai napig nagyon nehéz belegondolni és beszélni arról, ami történt vele. Nagyon jó kapcsolatot ápoltam Miki szüleivel is” – tette hozzá.

Partiste há 11 anos mas continuas bem vivo na nossa memória!

Miklos Fehér: 20-07-1979 | 25-01-2004 #EstamosJuntos pic.twitter.com/4IRrPltcei — SC Braga (@SCBragaOficial) January 25, 2015

Fehér Miklós 2004. január 25-én, mindössze 24 évesen hunyt el tragikus hirtelenséggel a Benfica játékosaként, amikor a meccs közben, a pályán esett össze. Fehér a 2000/01-es szezonban a Braga csapatánál játszott kölcsönben a Portótól, a személye már csak ezért is felvetődik most az El-meccs kapcsán.

Lipcsei hozzátette, a szívét a közelmúltban

elhunyt Jorge Costa emléke is fájdalommal tölti el. Az FC Porto egykori csapatkapitánya, a 2004-es BL-győztes csapat védője 53 évesen hunyt el. A legenda már a klub sportigazgatójaként dolgozott, amikor az edzőközpontjában végzetes szívrohamot kapott.

Ami a Bragát illeti, az Európa-ligában 2011-ben döntős csapat jelenleg negyedik helyen áll hazája bajnokságában, hátránya azonban jelentős, húsz pont a listavezető FC Portóval szemben. A Braga nemcsak a portugál élvonalban, hanem az El mostani idényében is meglehetősen hullámzó teljesítményt nyújtott, mert bár nyert a Celtic és a francia Nice otthonában, csak döntetlent játszott Glasgow-ban a Rangers, illetve Deventerben a holland Go Ahead Eagles vendégeként. Az együttes ennek ellenére hatodikként zárt az alapszakaszban - két ponttal többet szerezve a Ferencvárosnál -, így nem kellett még egy párharcot megvívnia a nyolcaddöntős szereplésért. A főpróba nem sikerült rosszul a Bragának, mert bár nem nyert szombaton, de a 2-2-es döntetlen értékesnek számít a második Sporting Lisboa ellen. A portugál gárda a következő bajnokiját az FTC-hez hasonlóan elhalasztotta, így a budapesti meccs után mindkét fél zavartalanul készülhet majd a visszavágóra.