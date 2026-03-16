A fájdalmas ütközés ellenére is végigvezette a mérkőzést, most azonban könnyen lehet, hogy pihenő vár a játékvezetőre. A Borussia Dortmund 2-0-s győzelmet aratott a FC Augsburg ellen a Bundesligában, ám a találkozó egyik legemlékezetesebb jelenete nem egy gólhoz, hanem egy szerencsétlen balesethez kötődött, amelynek a bíró mellett Felix Nmecha volt a főszereplője.

Ilyet sem gyakran látni: a Bundesliga 26. fordulójában a BVB-Augsburg (2-0) meccs 55. percében a játékvezető, Bastian Dankert összeütközött a dortmundi középpályással, Felix Nmechaval.

Bastian Dankert és Felix Nmecha is próbálta humorral kezelni az esetet
Fotó: BERND THISSEN / DPA

Felix Nmecha utólag kapta meg a piros lapot

Az ütközés teljesen véletlenül történt: 

Nmecha a labdáért küzdve nem vette észre a játékvezetőt, és hátulról belerohant, olyan erővel, hogy Dankert a földre került. A bíró néhány pillanatig a gyepen maradt, majd rövid ápolás után folytatni tudta a mérkőzés vezetését.

A német válogatott középpályás a meccs után így reagált az esetre:

Nekem egyáltalán nem fájt. Szerintem inkább az ő hátának. Remélem, hogy rendben van.”

 – mondta Nmecha, majd viccesen hozzátette: „A labdát viszont megszereztem volna…”

Bár a játékvezető végigvezette a mérkőzést, az ütközés utóhatásai később jelentkeztek. A lefújás után már olyan erős fájdalmai voltak, hogy a dortmundiak csapatorvosa, Dr. Markus Braun próbált meg segíteni rajta a játékvezetői öltözőben. 

Az első diagnózis szerint a hátában néhány ideg becsípődhetett az ütközés következtében.

A 45 éves bíró az éjszaka folyamán a fájdalmai miatt alig tudott aludni, a következő napokban pedig további orvosi vizsgálatok várnak rá. Nem kizárt, hogy emiatt ki kell hagynia a közelgő mérkőzéseket.

A lefújás után Nmecha felkereste a játékvezetői öltözőt, és odaadta Dankertnek a mezét. A bíró pedig egy tréfás „viszonzással” élt: átadta a futballistának azt a piros lapot,

 amelyet a meccsen használt – így Nmecha végül egy különleges emlékkel térhetett haza az ütközés után.

