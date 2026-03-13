Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Választás 2026

Kiderült, mennyivel vezet a Fidesz egy hónappal a választások előtt

Fontos

Váratlan döntés az orosz olajról – ez mindent megváltoztat

Link másolása
Vágólapra másolva!
A magyar bajnok 2–0-ra legyőzte az SC Bragát az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén, és a győzelem nemcsak a továbbjutás szempontjából lehet kulcsfontosságú. A siker egy kevésbé látványos, de annál jelentősebb versenyben is értékes: a klubkoefficiens-ranglistában, amely akár közvetlen Bajnokok Ligája-főtáblát is érhet a Ferencvárosnak.

Az adatelemzéseiről ismert Football Meets Data szerint a hét nagy nyertesei közé tartozott a Sahtar Donyeck, a Ferencváros és a Midtjylland, amelyek mind javítottak a pozíciójukon, és jó eséllyel pályáznak a negyeddöntőre.

Robbie Keane, a Ferencváros edzője természetesen megtapsolta a csapatát, de nem iszik előre a medve bőrére Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
Robbie Keane, a Ferencváros edzője természetesen megtapsolta a csapatát, de nem iszik előre a medve bőrére
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Miért számít ez a Ferencvárosnak?

A BL 2024-ben bevezetett új rendszerében a bajnoki ág egyik legfontosabb szabálya, hogy a legmagasabb klubkoefficiensű bajnok, aki nem jut automatikusan a BL-be a saját ligáján keresztül, egyenesen a főtáblára kerül.

Ez hatalmas különbség:

  • BL-főtábla → garantált részvétel és több tízmillió eurós bevétel
  • BL-selejtező → több párharcot kell megnyerni a bejutáshoz

A jelenlegi koefficiensversenyben több klub harcol ezért az egy helyért, köztük a Ferencváros, a Sahtar Donyeck és a Midtjylland.

Mit jelentenek a Q1, Q2, PO és a többi jelölések?

Az ilyen grafikonokon a csapatok neve mellett szereplő rövidítések azt mutatják, hol kezdenék a BL-selejtezőt, ha megnyernék a bajnokságukat.

A sorrend a következő:

  • Q1 – első selejtezőkör
  • Q2 – második selejtezőkör
  • Q3 – harmadik selejtezőkör
  • PO – playoff kör, vagyis az utolsó selejtező a BL előtt
  • BL-ligafázis – a főtábla

A grafikon szerint a magyar bajnok – vagyis jelen állás szerint a Ferencváros – Q1-ben, azaz az első selejtezőkörben kezdene. Ez azt jelenti, hogy négy selejtezős párharcon kellene túljutnia a BL-főtáblához.

A Sahtar mellett Q2 szerepel, vagyis az ukrán bajnok a második selejtezőkörben csatlakozna, így három párharcot kellene megnyernie. A Rangers és az Olimpiakosz mellett PO látható, ami azt jelenti, hogy bajnokként csak az utolsó selejtezőkört kellene sikerrel venniük. A Panathinaikosz neve mellett Q2 áll.

Éppen ezért ennyire értékes az a bizonyos extra hely: ha a Fradi lenne a koefficiensverseny győztese, nem Q1-ben kezdene, hanem egyből a BL-főtáblára kerülne.

Mit jelent valójában a posztban szereplő +2.000?

A Football Meets Data posztjában a Ferencváros, a Sahtar és a Midtjylland mellett is +2.000 szerepel, ami nem egy feltételes, továbbjutás esetén járó bónusz, hanem a már megszerzett, győzelemért járó koefficiens.

Az Európa-ligában ugyanis minden megnyert mérkőzésért 2.000 pont jár a kluboknak. A Braga elleni 2–0 tehát azt jelenti, hogy a Fradi már biztosan kasszírozta ezt a pontmennyiséget, az elemzés szerint pedig rendkívül jó esélye nyílt arra is, hogy a párharcot sikerrel vívja meg.

Ez azért lenne különösen fontos, mert a negyeddöntőbe jutásért további +1.000 bónuszpont jár, ami ebben a kiélezett versenyben aranyat érhet.

Kik a Fradi fő riválisai?

A grafikon alapján a közvetlen BL-helyért zajló verseny élmezőnye így néz ki:

  1. Olimpiakosz
  2. Rangers
  3. Sahtar Donyeck
  4. Ferencváros
  5. Midtjylland

A sorrend azonban önmagában még nem dönt el semmit, mert csak azok a klubok maradnak versenyben, amelyek megnyerik a saját bajnokságukat.

Ez a Ferencváros szempontjából kulcskérdés. A Fradi a Sahtarhoz hasonlóan első helyen áll, így jelen állás szerint csak az ukránokat kellene megelőznie a fenti listán. Persze, hosszú még az idény, de kiindulásnak egyáltalán nem rossz.

A Midtjylland látványosan előretört

A koefficiensverseny egyik legérdekesebb fejleménye a dán klub előretörése.

A Football Meets Data szerint a dán Midtjylland a szezonban már 21.500 pontnál tart, így a ranglistán letolta maga mögé a horvát Dinamo Zagrebet, a szerb Crvena zvezdát és a görög PAOK-ot.

Ez azért fontos fejlemény, mert ezek a klubok is a Fradi környékén mozogtak a koefficiensversenyben, ám a lendületük egyértelműen megtorpant a dánokhoz képest.

A Fradi európai útja eddig

A Ferencváros a playoffkörben a Ludogorecet búcsúztatta, majd a nyolcaddöntő első mérkőzésén 2–0-ra legyőzte a Bragát.

Az EL-nyolcaddöntő első felvonásának eredményei:
Genk – Freiburg 1–0
Celta Vigo – Lyon 1–1
Nottingham Forest – Midtjylland 0–1
Panathinaikosz – Betis 1–0
Stuttgart – Porto 1–2
Bologna – Roma 1–1
Lille – Aston Villa 0–1
Ferencváros – Braga 2–0

A Fradi tehát kedvező helyzetből várhatja a portugáliai visszavágót.

A bajnokságok állása is kulcskérdés

Ahhoz, hogy a Ferencváros egyáltalán harcban legyen a közvetlen BL-helyért, meg kell nyernie az NB I-et. A tabella alapján ez jelenleg reális, de egyáltalán nem lefutott: 25 forduló után a Fradi 49 ponttal vezeti a bajnokságot, ám a Győr szintén 49 ponttal áll.

A riválisok hazai helyzete legalább ilyen fontos:

  • Ukrajna: a Sahtar Donyeck 19 meccs után 44 ponttal listavezető, az előnye három pont.
  • Skócia: a Rangers csak harmadik a Hearts és a Celtic mögött.
  • Görögország: a Panathinaikosz jelenleg negyedik.
  • Dánia: a Midtjylland második az Aarhus mögött.

Ez azért lényeges, mert a koefficiensranglista önmagában még nem elég. Csak az a klub számít végül, amelyik bajnok lesz.

Miért lehet nyitott a verseny?

A Football Meets Data posztjának egyik kulcsmegállapítása az volt, hogy ha az Olimpiakosz és a Rangers nem lesz bajnok, akkor a közvetlen BL-helyért zajló verseny teljesen nyitottá válhat.

A Rangers jelenleg csak harmadik Skóciában, ami a Fradi számára kedvező fejlemény. Ha a glasgow-iak nem nyerik meg a bajnokságot, kiesnek ebből a versenyből.

Mi kell a szenzációhoz?

A képlet valójában egyszerű, még ha a megvalósítása rendkívül nehéz is.

A Ferencvárosnak a közvetlen BL-főtáblához az kell, hogy:

  • megnyerje az NB I-et
  • továbbjusson a Braga ellen, majd lehetőleg menjen még egy kört Európában
  • közben néhány fő riválisa, elsősorban a Sahtar Donyeck, de mellette a Rangers, az Olimpiakosz és a Midtjylland is hibázzon a bajnokságában vagy Európában.
Ekkora esélye van a Fradinak a továbbjutásra az Európa-ligában
A Fradi fantasztikus bravúrja nem érdekli a portugálokat
A Fradi óriási bravúrja után elképesztően reagált Kubatov Gábor

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!