Az adatelemzéseiről ismert Football Meets Data szerint a hét nagy nyertesei közé tartozott a Sahtar Donyeck, a Ferencváros és a Midtjylland, amelyek mind javítottak a pozíciójukon, és jó eséllyel pályáznak a negyeddöntőre.

Robbie Keane, a Ferencváros edzője természetesen megtapsolta a csapatát, de nem iszik előre a medve bőrére

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Miért számít ez a Ferencvárosnak?

A BL 2024-ben bevezetett új rendszerében a bajnoki ág egyik legfontosabb szabálya, hogy a legmagasabb klubkoefficiensű bajnok, aki nem jut automatikusan a BL-be a saját ligáján keresztül, egyenesen a főtáblára kerül.

Ez hatalmas különbség:

BL-főtábla → garantált részvétel és több tízmillió eurós bevétel

BL-selejtező → több párharcot kell megnyerni a bejutáshoz

A jelenlegi koefficiensversenyben több klub harcol ezért az egy helyért, köztük a Ferencváros, a Sahtar Donyeck és a Midtjylland.

Mit jelentenek a Q1, Q2, PO és a többi jelölések?

Az ilyen grafikonokon a csapatok neve mellett szereplő rövidítések azt mutatják, hol kezdenék a BL-selejtezőt, ha megnyernék a bajnokságukat.

A sorrend a következő:

Q1 – első selejtezőkör

Q2 – második selejtezőkör

Q3 – harmadik selejtezőkör

PO – playoff kör, vagyis az utolsó selejtező a BL előtt

BL-ligafázis – a főtábla

A grafikon szerint a magyar bajnok – vagyis jelen állás szerint a Ferencváros – Q1-ben, azaz az első selejtezőkörben kezdene. Ez azt jelenti, hogy négy selejtezős párharcon kellene túljutnia a BL-főtáblához.

A Sahtar mellett Q2 szerepel, vagyis az ukrán bajnok a második selejtezőkörben csatlakozna, így három párharcot kellene megnyernie. A Rangers és az Olimpiakosz mellett PO látható, ami azt jelenti, hogy bajnokként csak az utolsó selejtezőkört kellene sikerrel venniük. A Panathinaikosz neve mellett Q2 áll.

Éppen ezért ennyire értékes az a bizonyos extra hely: ha a Fradi lenne a koefficiensverseny győztese, nem Q1-ben kezdene, hanem egyből a BL-főtáblára kerülne.

Mit jelent valójában a posztban szereplő +2.000?

A Football Meets Data posztjában a Ferencváros, a Sahtar és a Midtjylland mellett is +2.000 szerepel, ami nem egy feltételes, továbbjutás esetén járó bónusz, hanem a már megszerzett, győzelemért járó koefficiens.

Az Európa-ligában ugyanis minden megnyert mérkőzésért 2.000 pont jár a kluboknak. A Braga elleni 2–0 tehát azt jelenti, hogy a Fradi már biztosan kasszírozta ezt a pontmennyiséget, az elemzés szerint pedig rendkívül jó esélye nyílt arra is, hogy a párharcot sikerrel vívja meg.

Ez azért lenne különösen fontos, mert a negyeddöntőbe jutásért további +1.000 bónuszpont jár, ami ebben a kiélezett versenyben aranyat érhet.