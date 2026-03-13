Az adatelemzéseiről ismert Football Meets Data szerint a hét nagy nyertesei közé tartozott a Sahtar Donyeck, a Ferencváros és a Midtjylland, amelyek mind javítottak a pozíciójukon, és jó eséllyel pályáznak a negyeddöntőre.
Miért számít ez a Ferencvárosnak?
A BL 2024-ben bevezetett új rendszerében a bajnoki ág egyik legfontosabb szabálya, hogy a legmagasabb klubkoefficiensű bajnok, aki nem jut automatikusan a BL-be a saját ligáján keresztül, egyenesen a főtáblára kerül.
Ez hatalmas különbség:
- BL-főtábla → garantált részvétel és több tízmillió eurós bevétel
- BL-selejtező → több párharcot kell megnyerni a bejutáshoz
A jelenlegi koefficiensversenyben több klub harcol ezért az egy helyért, köztük a Ferencváros, a Sahtar Donyeck és a Midtjylland.
Mit jelentenek a Q1, Q2, PO és a többi jelölések?
Az ilyen grafikonokon a csapatok neve mellett szereplő rövidítések azt mutatják, hol kezdenék a BL-selejtezőt, ha megnyernék a bajnokságukat.
A sorrend a következő:
- Q1 – első selejtezőkör
- Q2 – második selejtezőkör
- Q3 – harmadik selejtezőkör
- PO – playoff kör, vagyis az utolsó selejtező a BL előtt
- BL-ligafázis – a főtábla
A grafikon szerint a magyar bajnok – vagyis jelen állás szerint a Ferencváros – Q1-ben, azaz az első selejtezőkörben kezdene. Ez azt jelenti, hogy négy selejtezős párharcon kellene túljutnia a BL-főtáblához.
A Sahtar mellett Q2 szerepel, vagyis az ukrán bajnok a második selejtezőkörben csatlakozna, így három párharcot kellene megnyernie. A Rangers és az Olimpiakosz mellett PO látható, ami azt jelenti, hogy bajnokként csak az utolsó selejtezőkört kellene sikerrel venniük. A Panathinaikosz neve mellett Q2 áll.
Éppen ezért ennyire értékes az a bizonyos extra hely: ha a Fradi lenne a koefficiensverseny győztese, nem Q1-ben kezdene, hanem egyből a BL-főtáblára kerülne.
Mit jelent valójában a posztban szereplő +2.000?
A Football Meets Data posztjában a Ferencváros, a Sahtar és a Midtjylland mellett is +2.000 szerepel, ami nem egy feltételes, továbbjutás esetén járó bónusz, hanem a már megszerzett, győzelemért járó koefficiens.
Az Európa-ligában ugyanis minden megnyert mérkőzésért 2.000 pont jár a kluboknak. A Braga elleni 2–0 tehát azt jelenti, hogy a Fradi már biztosan kasszírozta ezt a pontmennyiséget, az elemzés szerint pedig rendkívül jó esélye nyílt arra is, hogy a párharcot sikerrel vívja meg.
Ez azért lenne különösen fontos, mert a negyeddöntőbe jutásért további +1.000 bónuszpont jár, ami ebben a kiélezett versenyben aranyat érhet.
Kik a Fradi fő riválisai?
A grafikon alapján a közvetlen BL-helyért zajló verseny élmezőnye így néz ki:
- Olimpiakosz
- Rangers
- Sahtar Donyeck
- Ferencváros
- Midtjylland
A sorrend azonban önmagában még nem dönt el semmit, mert csak azok a klubok maradnak versenyben, amelyek megnyerik a saját bajnokságukat.
Ez a Ferencváros szempontjából kulcskérdés. A Fradi a Sahtarhoz hasonlóan első helyen áll, így jelen állás szerint csak az ukránokat kellene megelőznie a fenti listán. Persze, hosszú még az idény, de kiindulásnak egyáltalán nem rossz.
A Midtjylland látványosan előretört
A koefficiensverseny egyik legérdekesebb fejleménye a dán klub előretörése.
A Football Meets Data szerint a dán Midtjylland a szezonban már 21.500 pontnál tart, így a ranglistán letolta maga mögé a horvát Dinamo Zagrebet, a szerb Crvena zvezdát és a görög PAOK-ot.
Ez azért fontos fejlemény, mert ezek a klubok is a Fradi környékén mozogtak a koefficiensversenyben, ám a lendületük egyértelműen megtorpant a dánokhoz képest.
A Fradi európai útja eddig
A Ferencváros a playoffkörben a Ludogorecet búcsúztatta, majd a nyolcaddöntő első mérkőzésén 2–0-ra legyőzte a Bragát.
Az EL-nyolcaddöntő első felvonásának eredményei:
Genk – Freiburg 1–0
Celta Vigo – Lyon 1–1
Nottingham Forest – Midtjylland 0–1
Panathinaikosz – Betis 1–0
Stuttgart – Porto 1–2
Bologna – Roma 1–1
Lille – Aston Villa 0–1
Ferencváros – Braga 2–0
A Fradi tehát kedvező helyzetből várhatja a portugáliai visszavágót.
A bajnokságok állása is kulcskérdés
Ahhoz, hogy a Ferencváros egyáltalán harcban legyen a közvetlen BL-helyért, meg kell nyernie az NB I-et. A tabella alapján ez jelenleg reális, de egyáltalán nem lefutott: 25 forduló után a Fradi 49 ponttal vezeti a bajnokságot, ám a Győr szintén 49 ponttal áll.
A riválisok hazai helyzete legalább ilyen fontos:
- Ukrajna: a Sahtar Donyeck 19 meccs után 44 ponttal listavezető, az előnye három pont.
- Skócia: a Rangers csak harmadik a Hearts és a Celtic mögött.
- Görögország: a Panathinaikosz jelenleg negyedik.
- Dánia: a Midtjylland második az Aarhus mögött.
Ez azért lényeges, mert a koefficiensranglista önmagában még nem elég. Csak az a klub számít végül, amelyik bajnok lesz.
Miért lehet nyitott a verseny?
A Football Meets Data posztjának egyik kulcsmegállapítása az volt, hogy ha az Olimpiakosz és a Rangers nem lesz bajnok, akkor a közvetlen BL-helyért zajló verseny teljesen nyitottá válhat.
A Rangers jelenleg csak harmadik Skóciában, ami a Fradi számára kedvező fejlemény. Ha a glasgow-iak nem nyerik meg a bajnokságot, kiesnek ebből a versenyből.
Mi kell a szenzációhoz?
A képlet valójában egyszerű, még ha a megvalósítása rendkívül nehéz is.
A Ferencvárosnak a közvetlen BL-főtáblához az kell, hogy:
- megnyerje az NB I-et
- továbbjusson a Braga ellen, majd lehetőleg menjen még egy kört Európában
- közben néhány fő riválisa, elsősorban a Sahtar Donyeck, de mellette a Rangers, az Olimpiakosz és a Midtjylland is hibázzon a bajnokságában vagy Európában.