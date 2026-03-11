A portugál futballban jól ismerik a Ferencváros nevét az utóbbi évek európai szereplései miatt, de a párharcot mégis inkább a Braga oldaláról látják kedvezőnek. Az A Bola újságírója, Eduardo Pedrosa Marques szerint ennek több oka is van.
„Úgy vélem, az SC Bragának van egy enyhe előnye. Elsősorban azért, mert az elmúlt években jelentős európai tapasztalatot szerzett, ami az ilyen kieséses párharcokban, különösen egy oda-visszavágós párharcban fontos tényező lehet” – mondta az Origo Sportnak.
A portugál szakíró szerint a Braga keretének minősége is komoly tényező lehet. „Az SC Braga keretében sok magas szintű játékos található, olyanok, mint Lukas Hornicek, João Moutinho, Ricardo Horta vagy Rodrigo Zalazar. Természetesen a csapatjáték mindig a legfontosabb, de az ilyen kaliberű futballisták el tudják dönteni a mérkőzéseket.”
A Ferencváros ellen készülő Braga a portugál futball negyedik nagy klubja
Az elmúlt években a Braga gyakorlatilag a portugál futball negyedik nagy klubjává vált a Benfica, a Porto és a Sporting mögött. A jelenlegi bajnoki idényben is az élmezőnyben szerepel, bár jelentős a különbség az éllovas Porto mögött. Ahogy Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója fogalmazott a sorsolás után: „A Braga a negyedik helyen van, de azt sem szabad elfelejteni, hogy húsz ponttal le van szakadva az éllovas Portótól.”
A Fradi vezetője ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a magyar bajnoknak is lehet keresnivalója a párharcban. „Az első megérzésem az, hogy mind a két félnek van esélye. A Bragának sokkal több, mint nekünk, de mi sem esélytelenként lépünk pályára.”
Egy fradistára külön figyelnek Portugáliában
Amikor arról kérdeztük az A Bola újságíróját, mely Ferencváros-játékosokra kell leginkább figyelnie a Bragának, egy meglepő név került elő. „Több Ferencváros-játékosra is különösen figyelnie kell a Bragának. Mindenekelőtt Júlio Romãóra, a brazil középpályásra, aki korábban Portugáliában, a Santa Clarában játszott, és a fizikai erejével emelkedik ki.”
A portugál újságíró szerint a Fradi támadójátékában is akad veszély. „Vannak kiváló játékosok is a magyar csapatban, például Yusuf, aki remek befejezőcsatár.”
Érdekesség, hogy Romão – aki idén különböző okok miatt kevesebb játéklehetőséget kapott – a portugálok szemében továbbra is kulcsember, így Robbie Keane vezetőedző számára ő lehet a párharc rejtőzködő aduja.
A támadójáték a Braga egyik legnagyobb fegyvere
A portugál csapat jelenlegi játékát figyelve az A Bola szerint egyértelműen kirajzolódik, miben rejlik a Braga ereje.
Az SC Braga jelenlegi legnagyobb erőssége az, ahogyan több játékost is fel tudnak vinni a támadó középpályára, akár középen, akár a széleken. Ezzel a létszámfölénnyel és a kreatív játékosok hatalmas mozgékonyságával a csapat gyakran jut el lövőhelyzetekig, rengeteg gólszerzési lehetőséget alakít ki.
A Braga európai menetelése már most siker
A portugál klubnak komoly utat kellett bejárnia, mire eljutott a sorozat nyolcaddöntőjéig: három selejtezőkört küzdött le, mire elérte a ligaszakaszt. Portugáliában ezért már most sikeresnek tekintik az idényt. „Most Portugáliában úgy mondjuk: ami ezután jön, az már bónusz.”
A Sporting elleni legutóbbi 2–2-es dráma is jól mutatta a csapat mentalitását: kétszer álltak fel hátrányból, az egyenlítő gólt pedig a hosszabbításban szerezték. Valójában ez már a nyolcadik mérkőzés volt ebben a szezonban, amikor a Braga a ráadásban szerzett gólt – ez komoly figyelmeztetés a Fradi védelmének, emelte ki Marques.
Budapesten túlélni, Bragában dönteni
A portugál újságíró szerint a párharc első mérkőzése kulcsfontosságú lesz, de nem Budapesten fog eldőlni a párharc. A Braga ugyanis bízik a hazai visszavágóban, amelyet a futballvilág egyik legkülönlegesebb arénájában, a kőbányából kialakított Estádio Municipal de Bragában rendeznek. Az egyik kapu mögött hatalmas sziklafal magasodik, a tetőszerkezetet pedig az inkák függőhídjai ihlették.
A párharc első mérkőzését március 12-én 21 órától rendezik a Groupama Arénában. A visszavágóra azonban – a Porto hazai mérkőzése és biztonsági okok miatt – nem csütörtökön, hanem március 18-án, szerdán 16:30-kor kerül sor Bragában.