A portugál futballban jól ismerik a Ferencváros nevét az utóbbi évek európai szereplései miatt, de a párharcot mégis inkább a Braga oldaláról látják kedvezőnek. Az A Bola újságírója, Eduardo Pedrosa Marques szerint ennek több oka is van.

A Braga egyik legismertebb játékosa a portugál válogatott legendája, João Moutinho, aki a Ferencváros ellen is kulcsember lehet

Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

„Úgy vélem, az SC Bragának van egy enyhe előnye. Elsősorban azért, mert az elmúlt években jelentős európai tapasztalatot szerzett, ami az ilyen kieséses párharcokban, különösen egy oda-visszavágós párharcban fontos tényező lehet” – mondta az Origo Sportnak.

A portugál szakíró szerint a Braga keretének minősége is komoly tényező lehet. „Az SC Braga keretében sok magas szintű játékos található, olyanok, mint Lukas Hornicek, João Moutinho, Ricardo Horta vagy Rodrigo Zalazar. Természetesen a csapatjáték mindig a legfontosabb, de az ilyen kaliberű futballisták el tudják dönteni a mérkőzéseket.”

A Ferencváros ellen készülő Braga a portugál futball negyedik nagy klubja

Az elmúlt években a Braga gyakorlatilag a portugál futball negyedik nagy klubjává vált a Benfica, a Porto és a Sporting mögött. A jelenlegi bajnoki idényben is az élmezőnyben szerepel, bár jelentős a különbség az éllovas Porto mögött. Ahogy Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója fogalmazott a sorsolás után: „A Braga a negyedik helyen van, de azt sem szabad elfelejteni, hogy húsz ponttal le van szakadva az éllovas Portótól.”

A Fradi vezetője ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a magyar bajnoknak is lehet keresnivalója a párharcban. „Az első megérzésem az, hogy mind a két félnek van esélye. A Bragának sokkal több, mint nekünk, de mi sem esélytelenként lépünk pályára.”

Egy fradistára külön figyelnek Portugáliában

Amikor arról kérdeztük az A Bola újságíróját, mely Ferencváros-játékosokra kell leginkább figyelnie a Bragának, egy meglepő név került elő. „Több Ferencváros-játékosra is különösen figyelnie kell a Bragának. Mindenekelőtt Júlio Romãóra, a brazil középpályásra, aki korábban Portugáliában, a Santa Clarában játszott, és a fizikai erejével emelkedik ki.”

A ferencvárosi Júlio Romãót remek játékosnak tartják a portugálok

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A portugál újságíró szerint a Fradi támadójátékában is akad veszély. „Vannak kiváló játékosok is a magyar csapatban, például Yusuf, aki remek befejezőcsatár.”