A tét már a legjobb nyolc közé jutás. A Ferencváros hatalmas bravúrral jutott be az Európa-liga legjobb 16 csapata közé, és bár a sorsolásnál elkerülte a bombaerős FC Portót, a portugál élmezőny mögött évek óta stabilan ott lévő SC Braga így is komoly ellenfélnek számít. Az Origo Sport a portugál futball egyik legnagyobb és legbefolyásosabb sportlapját, az A Bolát kérdezte meg arról, hogyan látják a párharcot Portugáliában.

A portugál futballban jól ismerik a Ferencváros nevét az utóbbi évek európai szereplései miatt, de a párharcot mégis inkább a Braga oldaláról látják kedvezőnek. Az A Bola újságírója, Eduardo Pedrosa Marques szerint ennek több oka is van.

A Braga egyik legismertebb játékosa a portugál válogatott legendája, João Moutinho, aki a Ferencváros ellen is kulcsember lehet Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto
A Braga egyik legismertebb játékosa a portugál válogatott legendája, João Moutinho, aki a Ferencváros ellen is kulcsember lehet
Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

„Úgy vélem, az SC Bragának van egy enyhe előnye. Elsősorban azért, mert az elmúlt években jelentős európai tapasztalatot szerzett, ami az ilyen kieséses párharcokban, különösen egy oda-visszavágós párharcban fontos tényező lehet” – mondta az Origo Sportnak.

A portugál szakíró szerint a Braga keretének minősége is komoly tényező lehet. „Az SC Braga keretében sok magas szintű játékos található, olyanok, mint Lukas Hornicek, João Moutinho, Ricardo Horta vagy Rodrigo Zalazar. Természetesen a csapatjáték mindig a legfontosabb, de az ilyen kaliberű futballisták el tudják dönteni a mérkőzéseket.”

A Ferencváros ellen készülő Braga a portugál futball negyedik nagy klubja

Az elmúlt években a Braga gyakorlatilag a portugál futball negyedik nagy klubjává vált a Benfica, a Porto és a Sporting mögött. A jelenlegi bajnoki idényben is az élmezőnyben szerepel, bár jelentős a különbség az éllovas Porto mögött. Ahogy Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója fogalmazott a sorsolás után: „A Braga a negyedik helyen van, de azt sem szabad elfelejteni, hogy húsz ponttal le van szakadva az éllovas Portótól.”

A Fradi vezetője ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a magyar bajnoknak is lehet keresnivalója a párharcban. „Az első megérzésem az, hogy mind a két félnek van esélye. A Bragának sokkal több, mint nekünk, de mi sem esélytelenként lépünk pályára.”

Egy fradistára külön figyelnek Portugáliában

Amikor arról kérdeztük az A Bola újságíróját, mely Ferencváros-játékosokra kell leginkább figyelnie a Bragának, egy meglepő név került elő. „Több Ferencváros-játékosra is különösen figyelnie kell a Bragának. Mindenekelőtt Júlio Romãóra, a brazil középpályásra, aki korábban Portugáliában, a Santa Clarában játszott, és a fizikai erejével emelkedik ki.”

Panathinaikos' Argentine midfielder #20 Vicente Taborda and Ferencvaros' Brazilian midfielder #66 Julio Romao vie for the ball during the UEFA Europa League football match 1st round- Day 7 between Ferencvarosi TC and Panathinaikos in Budapest, Hungary on January 22, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
A ferencvárosi Júlio Romãót remek játékosnak tartják a portugálok
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A portugál újságíró szerint a Fradi támadójátékában is akad veszély. „Vannak kiváló játékosok is a magyar csapatban, például Yusuf, aki remek befejezőcsatár.”

Érdekesség, hogy Romão – aki idén különböző okok miatt kevesebb játéklehetőséget kapott – a portugálok szemében továbbra is kulcsember, így Robbie Keane vezetőedző számára ő lehet a párharc rejtőzködő aduja.

A támadójáték a Braga egyik legnagyobb fegyvere

A portugál csapat jelenlegi játékát figyelve az A Bola szerint egyértelműen kirajzolódik, miben rejlik a Braga ereje. 

Az SC Braga jelenlegi legnagyobb erőssége az, ahogyan több játékost is fel tudnak vinni a támadó középpályára, akár középen, akár a széleken. Ezzel a létszámfölénnyel és a kreatív játékosok hatalmas mozgékonyságával a csapat gyakran jut el lövőhelyzetekig, rengeteg gólszerzési lehetőséget alakít ki.

A Braga európai menetelése már most siker

A portugál klubnak komoly utat kellett bejárnia, mire eljutott a sorozat nyolcaddöntőjéig: három selejtezőkört küzdött le, mire elérte a ligaszakaszt. Portugáliában ezért már most sikeresnek tekintik az idényt. „Most Portugáliában úgy mondjuk: ami ezután jön, az már bónusz.”

Ricardo Horta from SC Braga celebrates his goal during the Liga Portugal Betclic 2025/26 League match between SC Braga and Sporting CP at Estadio Municipal de Braga in Braga, Portugal, on March 7, 2026. (Photo by Miguel Lemos/NurPhoto) (Photo by Miguel Lemos / NurPhoto via AFP)
Gólöröm Braga-módra
Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

A Sporting elleni legutóbbi 2–2-es dráma is jól mutatta a csapat mentalitását: kétszer álltak fel hátrányból, az egyenlítő gólt pedig a hosszabbításban szerezték. Valójában ez már a nyolcadik mérkőzés volt ebben a szezonban, amikor a Braga a ráadásban szerzett gólt – ez komoly figyelmeztetés a Fradi védelmének, emelte ki Marques.

Budapesten túlélni, Bragában dönteni

A portugál újságíró szerint a párharc első mérkőzése kulcsfontosságú lesz, de nem Budapesten fog eldőlni a párharc. A Braga ugyanis bízik a hazai visszavágóban, amelyet a futballvilág egyik legkülönlegesebb arénájában, a kőbányából kialakított Estádio Municipal de Bragában rendeznek. Az egyik kapu mögött hatalmas sziklafal magasodik, a tetőszerkezetet pedig az inkák függőhídjai ihlették.

A párharc első mérkőzését március 12-én 21 órától rendezik a Groupama Arénában. A visszavágóra azonban – a Porto hazai mérkőzése és biztonsági okok miatt – nem csütörtökön, hanem március 18-án, szerdán 16:30-kor kerül sor Bragában.

