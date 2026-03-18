Utcára ment a tiszás influenszer, és pofonvágta a valóság

Baj esetén van kihez fordulni. Négy magyar konzul lesz jelen szerdán Portugáliában a Ferencváros–Braga futballmérkőzés helyszínén, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be a meccs reggelén Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető kiemelte: a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének összecsapására közel hétszáz vendégjegy kelt el, így a Ferencváros komoly szurkolói támogatásra számíthat.

A Ferencváros kétgólos előnyből készül a visszavágóra
A drukkerek egy része charterjárattal érkezik Portóba, ahonnan négy busz szállítja tovább őket Bragába.

Délután kezdődik a jegybeváltás és a Ferencváros-vonulás

Szijjártó Péter közölte azt is, hogy helyi idő szerint 12.30-tól lehet a vouchereket belépőjegyekre váltani, majd 14 órakor indul a vonulás a stadionba.

A miniszter tájékoztatása szerint négy konzuli munkatársa segíti majd a magyarokat a helyszínen.

„A gyülekezési és voucherbeváltási ponton, a stadionban és a repülőtéren is lesz magyar konzul. Hozzájuk nyugodtan fordulhatnak bármilyen ügyes-bajos dolgukkal” – fogalmazott.

Végül elmondta, hogy

ezúttal is működik az ügyeleti telefonszám reggel hat órától, amelyet baj esetén lehet hívni: +36-30-1209-151.

„Jó szurkolást kívánunk mindenkinek! Remélem, hogy a Fradi-szurkolók ki tudják szurkolni a zöld-fehérek továbbjutását. Sok sikert kívánok!” – összegzett.

