A címvédő Ferencváros hazai pályán a hajrában fordítva 2-1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős fővárosi együttes hátránya három pont maradt az éllovas Győrrel szemben, míg a vendégek sorozatban negyedik kudarcukkal még reménytelenebb helyzetbe kerültek, mert már 12 pont választja el őket a bennmaradást jelentő tizedik helyezettől.

A szünetben még 0-0 volt az állás a Ferencváros-Kazincbarcika bajnokin

Fotó: Polyák Attila

Ferencváros-kapufák és Juhász-bravúrok az első félidőben

Az első perctől hatalmas mezőnyfölényben futballozott az esélyesebb Ferencváros, amely teljesen beszorította az ellenfelét. Csak az volt a kérdés, meddig bírja a nyomást a vendég együttes, amely aztán a szervezett védekezésének köszönhetően a szünetig nem kapott gólt, igaz ehhez szüksége volt kapusa két bravúrjára és nagy adag szerencsére is, mivel Kovacevic lövése a keresztlécen csattant, míg Szalai fejese a bal kapufát találta el.

Fizz Liga, 24. forduló:

Ferencvárosi TC - Kolorcity Kazincbarcika SC 2-1 (0-0)

Groupama Aréna, 6913 néző

v.: Csonka

Ferencvárosi TC: Gróf - Gomez, Raemaekers (Levi, 77.), Szalai G. - Osváth, Kanichowsky, Abu Fani (Joseph, 70.), Corbu (Madarász, a szünetben), Acolatse (Yusuf, 70.) - Gruber (Nagy B., 70.), Kovacevic

Kolorcity Kazincbarcika SC: Juhász - Baranyai, Rácz, Nagy Zs. (Smajlagic, 89.), Ferenczi - Berecz, Szőke (Major, 71.), Kártik (Könyves, 58.) - Klausz, Ubochioma (Radkowski, 58.), Schuszter (Nyíri, 71.)

gól: Kovacevic (87.), Levi (94.), illetve Könyves (60.)

sárga lap: Yusuf (87.), illetve Rácz (38.), Könyves (86.), Berecz (87.), Klausz (91.)

Fotó: Polyák Attila

A zöld-fehérek fölényét mutatta a majdnem nyolcvanszázalékos labdabirtoklás és a 13-0-s szögletarány. A második játékrész ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: tíz perc alatt három nagy védést mutatott be Juhász, aki egyszer a keresztléc is kisegített, egy újabb alkalommal pedig Kovecevic lesről talált be.

Könyves góljára a végén jött a dupla válasz

A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, ugyanis egy barcikai ellentámadás végén a csereként beállt Könyves szép gólt lőtt a hosszú sarokba, miután a 16-os bal oldalán kicselezte Raemaekerst.

Hátrányban megtört az FTC lendülete, mert bár a zöld-fehérek irányítottak, de a helyzetek már elmaradtak, sőt, a sereghajtó majdnem megduplázta az előnyét, Radkowski fejesénél Gróf helyett a keresztléc hárított.