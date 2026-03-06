Románia még kijuthat a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra, amennyiben március 26-án legyőzi a törököket idegenben, majd ezt követően a Szlovákia-Koszovó párharc továbbjutója ellen is sikert könyvel el. A közelgő pótselejtezőre Mircea Lucescu szövetségi kapitány már ki is jelölte előzetes keretét, azonban több román sportoldal szerint is megdöbbentő, hogy Ioan Vermesan mellett a Ferencváros légiósa, Marius Corbu is meghívót kapott.

Marius Corbu a Ferencváros-Újpest derbin

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Marius Corbu a Ferencváros játékosaként debütálhat

A Magyar Nemzet szúrta ki a ProSport cikkét, melyben kiemelik, hogy két nagy meglepetéssel szolgált a szövetségi kapitány. Az első Ioan Vermesan, a Verona 19 esztendős csatára, a másik pedig Marius Corbu, a Ferencváros korábban szerződtetett légiósa. Mindkét játékosban közös, hogy egyikük sem lépett még pályára a román válogatottban, viszont az utánpótlásban igen.

Corbu januárban tette át a székhelyét az Üllői útra, előtte az APOEL Nicosia együttesében futballozott, 54 tétmérkőzésen hét gólt és ugyanennyi asszisztot jegyzett. Pályafutása során már játszott Magyarországon, 2020 és 2024 között a Puskás Akadémia foglalkoztatta, előtte pedig Csíkszeredán nevelkedett.